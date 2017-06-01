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巴氏銀鮈只剩數百尾 筏子溪整治先調查生態

2017-06-01  17:10

〔記者黃鐘山／台中報導〕筏子溪曾發現一級瀕臨絕種野生動物巴氏銀鮈等，市議員王立任今天質詢時，擔心筏子溪整治吞噬其生機！市府水利局回應，會先進行生態調查，並以食水嵙溪復育白魚的成功經驗，在兼顧防洪、景觀、生態的前提下整治筏子溪。

王立任指出，市府編列5500萬元進行筏子溪永春東路至高鐵聯絡道景觀改善工程，並向中央爭取約13億元整治經費；但他認為，筏子溪很長，其中也包含了垃圾、汙水排放問題，卻只整治1.8公里，恐怕會衍生其他問題，反而影響過去的整治成效。

他又說，筏子溪右側為惠來遺址，生態中也有保育類動物巴氏銀鮈，擔心河川整治會吞噬瀕危生物的生機；而巴氏銀鮈為一級瀕臨絕種野生動物，目前僅存於大肚溪下游，全台只剩下數百尾，如果這些保育動物棲地因此受到危害，將對生態造成很大的影響。

王立任強調，筏子溪的整治，不一定要放置市徽做為意象，除景觀及休閒空間的建置之外，應更重視並結合原來的生態、文化，而不只是做水泥建築或宣傳式樣品，讓整治工程能夠更有深度。

水利局長周廷彰說，筏子溪屬中央管河川，水利署近年積極進行整治，當水患治理告一段落，因雜草叢生所衍生的市容問題，變成注目的焦點。為此，市府籌措5500萬元進行高灘地與既有設施改善工程，並於施工前完成生態調查，並無保育類生物。

周廷彰強調，筏子溪整治將全段考量、循序漸進，未來將運用前瞻計畫中的經費13億元進行整治，在此之前，會先進行生態調查，避免擾動右岸生態敏感區域，以減量、不影響生態，甚至營造更好的生態環境，讓動物得以棲息，在文化、生態、景觀、防洪間取得最好的平衡。

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  • 議員王立任（右）擔心筏子溪整治，危害瀕危生物的生存環境。（記者黃鐘山攝）

    議員王立任（右）擔心筏子溪整治，危害瀕危生物的生存環境。（記者黃鐘山攝）

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相關關鍵字： 巴氏銀鮈 河川整治 瀕臨絕種野生動物 筏子溪
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