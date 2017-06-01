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台電屏東區處長交接 副處長胡忠興升任處長

台電屏東區處長舉行交接典禮，由業務處長黃順義監交（中）新任處長胡忠興（右）從原任處長陳銘樹（左）手上接過印信。（記者葉永騫攝）

2017-06-01  16:55

〔記者葉永騫／屏東報導〕台電屏東區處長交接典禮今天下午在台電屏東區處業務大樓舉行，原任處長陳銘樹調任高雄區處長，屏東區處長由具有電機博士學位的副處長胡忠興升任，胡忠興表示，將強化與縣府的合作，增加台電競爭力。

交接典禮由台電業務處長黃順義到場監交，立委鍾佳濱、縣議員李世斌、蔣家煌及各界代表100餘人到場參與，場面熱鬧溫馨。

原任台電屏東區處長陳銘樹在屏東任內1年6個月表現優異，尤其在去年莫蘭蒂颱風重創屏東縣供電系統時，陳銘樹帶領搶修受到各界的肯定，因此調任高雄區處長。

新任處長胡忠興現年53歲，是台電相當年輕的處長，擁有電機博士及法律3個碩士學位，並曾擔任過台電總經理特助、業務處視察等重要職務，年經有為、經驗豐富，在面臨電業法修正、台電不再壟斷電力經營後，他將在台電新生代中扮演重要角色。

胡忠興表示，未來將加強公安問題，希望做到零災害，並在防颱的準備上更加努力，而對於未來的供電競爭及綠能光電推廣將和屏東縣政府合作，努力打拚讓業務蒸蒸日上。

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  • 台電屏東區處新任處長胡忠興。（記者葉永騫攝）

    台電屏東區處新任處長胡忠興。（記者葉永騫攝）

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