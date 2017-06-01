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搶便宜！屏檢及屏東分署6日舉辦動產拍賣會

2017-06-01  16:47

〔記者李立法／屏東報導〕法務部行政執行署屏東分署與屏東地檢署6日上午10時，將在地檢署籃球場辦理查扣動產聯合拍賣會，拍賣品項包括汽、機車及3C電子產品，歡迎民眾到場競標。

屏東地檢署拍賣因案查扣的動產包括3台筆記型電腦、6台平板電腦、5支智慧型手機、1部2016年份的KYMCO-125機車、1台監視器主機及3個鏡頭。

執行署屏東分署則是拍賣欠稅查扣的動產，包括有鈴木自用小貨車、中華三菱威力汽車、三箱抽取式衛生紙、原木桌椅、不銹鋼冷凍庫、微波爐及收銀機等，同時現場也將變賣不用喊價競標的不銹鋼提鍋、保溫冰桶、保溫便當盒、女用皮包以及琉璃項鍊等。

聯合拍賣會6日上午9時至9時30分開放參觀待拍品，9時30分至10時辦理競標登記，10時開始喊價；因車輛、原木桌椅、不銹鋼冷凍庫等搬運不易，民眾可於提前於5日至屏東分署查看現狀。

屏東分署表示，欲參與競標民眾，請持身分證明文件，於6日上午9時30分準時到屏東地檢署籃球場（屏東市棒球路11號）辦理登記。詳細拍變賣標的及訊息，可至屏東分署官網http://www.pty.moj.gov.tw/mp040.html及FBhttps://www.facebook.com/ptymoj/查詢。

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  • 行政執行署屏東分署與屏東地檢署6日將舉行動產聯合拍賣會，拍賣品項包括汽車等物品。（屏東分署提供）

    行政執行署屏東分署與屏東地檢署6日將舉行動產聯合拍賣會，拍賣品項包括汽車等物品。（屏東分署提供）

  • 行政執行署屏東分署與屏東地檢署的動產聯合拍賣會，將拍賣汽車等物品。（屏東分署提供）

    行政執行署屏東分署與屏東地檢署的動產聯合拍賣會，將拍賣汽車等物品。（屏東分署提供）

  • 行政執行署屏東分署與屏東地檢署的動產聯合拍賣會，將拍賣原木桌椅等物品。（屏東分署提供）

    行政執行署屏東分署與屏東地檢署的動產聯合拍賣會，將拍賣原木桌椅等物品。（屏東分署提供）

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