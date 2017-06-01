雲林「百慕達」 汽機車莫名撞在一起

2017-06-01 16:51

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林二崙鄉裕民路、民生路交叉路口因角度太大，許多駕駛行經該處時常會停頓幾秒才找到方向，導致路口交通事故頻傳，縣議員李明哲今天邀集警察局交通隊、西螺分局及多位村長到場會勘。

三和村長李宏隆、湳仔村長廖世恭、崙西村長廖世焜及崙西社區理事長廖進福都指出，裕民路、民生路是三和、湳仔村進入市區的主要道路，車輛進出頻繁，拓寬後交叉路口變寬、角度超過120度，經常發生相撞、追撞意外。

西螺分局員警指出，該路口確實讓人有種「迷失感」，開到該路口時會愣一下，不知接下來要往那一條路開。

李宏隆表示，許多車禍就是因停頓一下而發生，輕則擦撞車子受損，嚴重的話車毀人亡，上月發生一起貨車、休旅車相撞意外，75歲阿公開貨車載孫子要去補習，卻在路口發生車禍，結果阿公不幸傷重不治、孫子雙腿都斷了，休旅車駕駛也受傷。

李明哲說，裕民路、民生路交叉路口角度非常大，許多駕駛行駛到路口，不知對向車輛會走那一條路口，也不知道該往那條路走，像是二崙的「百慕達」，發生過無數次交通事故，希望能找出改善方法，避免再發生憾事。

李明哲表示，會勘後決議增設三向號誌、指示標誌，並增設槽化線讓路口變小，另村長也會在村民大會、老人會，加強宣導經過路口要小心。