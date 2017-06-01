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基隆海洋老鷹嘉年華6/24見 市區將封街

基隆海洋老鷹嘉年華踩街活動吸引許多民眾參與。（資料照，記者盧賢秀攝）

2017-06-01  16:48

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆海洋老鷹嘉年華活動，將於6月24日登場，市區從下午3點開始實施交通管制，市港道安會報通過交通疏導計畫，今年調整部分踩街遊行路線，市中心區都無法進入，交管規模類似中元祭。

基隆市政府與大壯觀願景發展協會、汐止夢想社區文教基金會合作，舉辦海洋老鷹嘉年華踩街活動，社區、學校在藝術家指導下製作花車、人偶和道具，發揮藝術創作，去年開始封街，市區爆人潮，越來越盛大。

大壯觀願景發展協會理事長蔡秋霖表示，今年的踩街隊伍超過了45隊，除了基隆社區、學校之外，還有來自屏東、桃園等地的鼓團，比去年增加了三分之一，精彩可期。

市港道安會報通過24日海洋老鷹嘉年華交通疏導計畫，今年調整踩街遊行路線，從海洋廣場出發，遶行火車站港西街圓環，經孝二路、忠四路、仁五路、愛三路、義一路、信三路進入基隆港東3碼頭，以主要幹道為主。

文化局副局長李添慶指出，去年民眾反映，部分路段狹窄易壅塞，因此今年踩街路線改寬敞主要幹道，方便表演團隊演出與民眾觀賞，提高參與度。

調整踩街路線後，高砂橋、31號橋、成功陸橋及29號橋都納入管制，範圍比去年還擴大，且從中山高速公路出口29號橋開始管制，車輛只能行駛西岸高架、中正高架橋或是台62甲線，市中心區車輛都無法進入，交管規模類似中元祭，交通旅遊局交通規畫科長黃秀萍表示，將加強宣導，呼籲民眾儘量利用大眾交通工具。

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  • 社區民眾趕製海洋老鷹嚞年華踩街花車與道具（記者盧賢秀攝）

    社區民眾趕製海洋老鷹嚞年華踩街花車與道具（記者盧賢秀攝）

  • 社區民眾熱情參與製作海洋老鷹嘉年華踩街道具（記者盧賢秀攝）

    社區民眾熱情參與製作海洋老鷹嘉年華踩街道具（記者盧賢秀攝）

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標題：基隆海洋老鷹嘉年華6/24見 市區將封街


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