鑽木取芯探8百年氣候史 學者憂台將冬春旱、夏秋颱

2017-06-01 17:03

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣大學參與國際近代氣候研究，地質系特聘教授沈川洲團隊爬到高山，挑選千年紅檜取樣，「鑽木取芯」並分析樹輪纖維的氧同位素，與太平洋海溫比對，發現高相關，推論出818年來每年的降雨強度，更發現近20年來是台灣受聖嬰現象影響最劇的時刻，沈川洲預言，台灣未來將迎來春冬雨不下、夏秋多颱風的劇烈氣候變化。

沈川洲表示，美國台籍學者余進義在2009年發表「中太平洋型聖嬰」現象，是侷限在赤道太平洋西部與中部的氣候變化，其西風吹往中部導致海水溫度異常上升，引發各種乾旱或降雨變化。據此開始，全球乃至台灣學者紛紛投入研究，台北市立大學教授洪志誠也發表統計，該聖嬰對台灣而言，會形成較多夏季颱風、秋天颱風路徑也常經過台灣。

沈川洲說，曾調閱中央氣象局資料，發現過去幾十年台灣共發生過8次的中太平洋聖嬰年，聖嬰年裡，台灣春季降雨大幅減少，北台灣少2到5成，南台灣少7到8成，但想釐清此種聖嬰是否過去曾發生，便興起探究千年樹輪念頭。

沈川洲組成鑽木團隊，在2008年到大雪山鑽取29顆千年紅檜樹芯的標本，不同過去的看樹輪疏密，改採分析樹輪纖維的「氧同位素」來辨別818年來台灣的降雨多寡，沈川洲表示，降雨多、氧同位素輕，降雨少、氧同位素重，與聖嬰氣候的連結度可達5到6成，該研究論文在5月30日也登上國際《自然通訊》期刊獲肯定。

沈川洲發現，台灣過去曾在1400年代、1700年代發生過上述的聖嬰現象，然而強度都不如近20年來劇烈，推測與人類近年來大量使用石化燃料導致的全球暖化影響有關，更苦口婆心，呼籲一定要環保，降低二氧化碳排放，減少能源消耗，否則台灣聖嬰將越來越頻繁，並且迎來春天、冬天沒有雨的半年乾旱，然後夏季、秋季多颱風的強降雨氣候，相關防災等級也要陸續提升，防範未然。