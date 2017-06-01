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寧園餐坊開張！思覺失調症患者服務他人笑開懷

2017-06-01  16:39

［記者廖雪茹／新竹報導］衛福部社會及家庭署寧園安養院的寧園餐坊，今天喜樂開張！10名思覺失調症重度患者經過專業訓練，在社工陪同下分工合作，提供客人早餐和下午茶的餐飲服務，院方期許藉此增加人際互動的機會，也讓住民感受到存在價值，證明自己也有服務人群的能力。

寧園安養院院長段雷在開幕活動中，特別感謝長期出錢出力的新竹市慈航功德會，會長李堯輝在園方經費困頓之際，再次資助餐飲設備，讓寧園餐坊得以順利開店；而住民們由社工指導勤加練習，以一首「活出愛」動帶跳表演，歡迎佳賓。

段雷表示，透過寧園餐坊的運作，希望讓住民在學習過程中，提升認知功能，增加人際互動和社交關係，也幫助他們建立數字的概念；更重要的是，讓他們感受存在的價值，有能力為他人服務。

「請問先生今天要點什麼餐點？」、「歡迎再度光臨！」、「記得提前預約唷！」住民們滿臉笑容地與客人互動，這在過去不曾出現。

寧園餐坊設在行政辦公室陽光區，職能治療師周政緯說，住民長年住在機構裡，平日雖有園藝、手工藝、卡拉OK和訪視等復健活動，但罕與外界接觸，工作能力較為低弱；因此，餐飲訓練全程都有營養師、職能治療師或護理人員陪同，短短兩個月，他們已能獨力完成多項工作，像是煎蛋餅、製作三明治、調配飲料等，而且人際互動有很大的進步。

執行秘書楊秀珍表示，寧園是全台首座公辦民營的失智照護機構，也兼收重度癱瘓和思覺失調症患者，由衛福部委託天主教會新竹教區經營管理，服務對象高達7成5為中低收入戶家庭；也因此，園方也推出代用餐券，主餐加飲料每份50元，歡迎各界認購，提供給有需要的住民享用。

寧園安養院位在湖口鄉榮光路19號，緊鄰新竹工業區，餐坊營業時間為每週二、三、四，上午7點半到8點半及下午2點半到3點半，限量供餐，院方歡迎民眾發揮愛心預約消費及認購餐券。

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  • 寧園安養院的寧園餐坊今天喜樂開張，思覺失調症重度患者以「活出愛」帶動跳表演迎賓，院方期許增加人際互動的機會，也讓住民感受到存在價值，證明自己也有服務人群的能力。（記者廖雪茹攝）

    寧園安養院的寧園餐坊今天喜樂開張，思覺失調症重度患者以「活出愛」帶動跳表演迎賓，院方期許增加人際互動的機會，也讓住民感受到存在價值，證明自己也有服務人群的能力。（記者廖雪茹攝）

  • 在新竹市慈航功德會的資助下，寧園安養院的寧園餐坊順利開張，院長段雷（中）特別感謝會長李堯輝（右3）的大力支持。（記者廖雪茹攝）

    在新竹市慈航功德會的資助下，寧園安養院的寧園餐坊順利開張，院長段雷（中）特別感謝會長李堯輝（右3）的大力支持。（記者廖雪茹攝）

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