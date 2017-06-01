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埔里首創水上燈區 議員要求永續經營

2017-06-01  16:27

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣政府計畫將埔里鎮枇杷大排打造成南投的 「清溪川 」，並設置國內首創的水上燈區，議員廖志城、許阿甘要求縣府應結合埔里紙藝、蝴蝶及木器玩偶3大元素，以永績經營理念進行整體性的河岸景觀綠美化，才能真正帶動埔里觀光產業發展。

廖志城、廖阿某今在縣政總質詢時指出，縣政府計畫明年南投燈會，要在埔里鎮枇杷大排設置水上燈區，除了要加強清淤及河岸環境整理等整治工作外，埔里鎮民不希望水上燈區是「煙火式」建設，辦完燈會即失去功能。

廖志城指出，其實埔里鎮早期靠著手工紙、蝴蝶標本及耶誕節木器玩偶3大傳統產業外銷，賺取大量外匯，目前也朝藝術品發展，縣府應以永續經營理念，把這3種產業文化元素，透過在地藝術家協助，轉化成大型河岸裝置藝術，讓民眾到枇杷溪賞燈之餘，也能與這些裝置藝術拍照留念，並在沿岸種植蜜源植物，營造蝴蝶翩翩飛舞景象。

廖志城強調，埔里鎮早期有一個叫「綠湖」的美麗舊地名，枇杷大排若能整治、美化完成，可取名為「綠湖時光廊道」，相信若用心規劃，應可透過提報前瞻基礎建設競爭型計畫爭取到經費。

南投縣長林明溱表示，埔里正進行污水下水道工程，未來廢水不再排入枇杷大排，縣府並希望把枇杷大排打造成如同韓國的「清溪川」，尤其前瞻基礎建設計畫也有水環境項目，議員構思很好，將朝此方向努力。

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  • 南投縣議員廖志城，要求縣府把埔里鎮枇杷大排，打造成「綠湖時光廊道 」。（記者張協昇攝）

    南投縣議員廖志城，要求縣府把埔里鎮枇杷大排，打造成「綠湖時光廊道 」。（記者張協昇攝）

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