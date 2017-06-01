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高雄無人駕駛小巴 上路測試

高雄引進的無人駕駛小巴，在駁二上路測試。（記者葛祐豪攝）

2017-06-01  16:22

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市率先全台引進無人駕駛小巴，今天下午在駁二特區上路測試，引起許多民眾圍觀，高市交通局表示將在10月哈瑪星的生態交通全球盛典，開放民眾試乘。

這台Easymile無人小巴，是由科技業者喜門史塔雷克（7starlake）、無人車製造商Easymile製造，據了解，連同關稅算在內，1台要價超過台幣千萬元。

無人駕駛小巴今天運抵高雄，下午在駁二藝術特區進行測試，緩緩開了不到1公里路程，引起路人驚嘆，好奇無人駕駛車輛是如何操控？

業者表示，每台無人駕駛小巴配置8顆LIDAR（光達），也可稱為雷射測距儀，並有2具攝影機、GPS定位系統等，行駛途中一旦感測到障礙物，就會立即自動減速或暫停。

無人駕駛小巴車內共有6個座位，加上站位共可載客16人，採用鋰離子電池充電，速度最高每小時20公里。

高雄市交通局指出，今年10月，「生態交通全球盛典」在哈瑪星舉行1個月，無人小巴將擔任社區巡迴接駁車，行駛距離約2.5公里。

由於道路交通管理條例並沒有無人駕駛車輛的規範，因此這台無人駕駛小巴無法行駛混合車道，只能走專用車道，高雄市交通局也呼籲中央趕緊修法，讓無人駕駛車輛能實際上路。

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