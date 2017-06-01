愛心社團捐贈一輛復康巴士 給中市社會局

中市社會局復康巴士已有50輛要汰換，愛心社團今天則捐贈一輛復康巴士（記者蘇金鳳攝）

2017-06-01 16:06

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市復康巴士目前有284輛，但有50輛巴士要汰換，社會局另外還要增加53輛新的復康巴士，才能滿足身障民眾需求；中山同濟會與同濟會中A區各會聯合集資今天捐贈一輛復康巴士給社會局，副市長林依瑩代表受贈，並表感謝。

台中市有12萬1千多位身障者，依據中央的規定，符合搭乘復康巴士的對象，需要是中度肢障者，而台中市則增加中度視障及重器障者，其中台中市中度肢障者2萬6千多人，中度視障者有3900多人，重器障者有8800多人，這些人符合可搭乘復康巴士規定。

目前台中市有284輛復康巴士，但實際在運作只有260輛，其餘24輛尚在捐贈的流程中，由於台中市的復康巴士已有50輛是屆汰換的車輛，而為了照顧更多的身障者，台中市將復康巴士的比例訂在為千分之8，超過中央規定的千分之5的規定，因此預計需要313輛復康巴士。

社會局表示，台中市還需要103輛新的復康巴士，才能符合身障者需求。

今天中山同濟會與同濟會中A區各會聯合捐贈一輛復康巴士給社會局，由副市長林依瑩代表受贈，並表示感謝。

社會局表示，感謝中山同濟會與同濟會中A區各會聯合捐贈，價值達120萬的復康巴士，過去台中市復康巴士尚可因應需求，但是台中市身障每年約增加3000人，加上需要汰換的達50輛，因此，很需要愛心團體捐贈高頂的復康巴士，讓身障者能安心無虞的出門。

社會局表示，105年復康巴士總計服務4萬5139位身障者，共出動68萬72趟次，新投入的復康巴士將再縮短身心障礙朋友預約訂車及乘車等候時間。