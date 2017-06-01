腦麻國中生騎馬游泳沒在怕 榮獲總統教育獎

2017-06-01 16:22

〔記者歐素美／台中報導〕台中市神圳國中3年級學生王柄鈞，雖因腦性麻痺不良於行，視力也不好，但他克服身體障礙，學會騎馬、游泳，並透過上網學習，關心時事，榮獲今年總統教育獎的肯定。

王柄鈞因早產缺氧導致先天性腦性麻痺，患有重度肢障，視力也僅有0.1，但他克服身體的限制，認真學習游泳、騎馬，歷經無數次的嗆水、跌倒，花了4年終於可以成功駕御馬匹及在水中悠游，他說，雖然騎馬也會害怕，但興奮大於恐懼。他透過身體力行，證明只要有恆心、毅力與勇氣，人有無限潛能，並因此榮獲第一屆大台中少年英雄獎「勇」德楷模金質獎。

王柄鈞的父親長期在中國經商，媽媽羅琳是來自中國的新住民，也是他背後堅定的支柱。王柄鈞經常利用語音系統上網查詢資料，關心社會時事，並上台大開放課程進修，對於公平正義、社會關懷等議題特別有興趣。

他說，已逝的林杰樑醫師是自己的偶像，做事或學問就要像林醫師一樣鑽研、追根究底，並立志未來要向毒物權威林杰樑醫師看齊，做一個為大眾健康把關的俠士。

神圳國中校長洪瑞濱表示，總統教育獎對身處逆境、力爭上游的學生是很好的鼓勵，尤其柄鈞對生命教育及品德教育是積極正向的例子，可以幫助更多孩子在面對挫折的時候，能夠興起挑戰逆境的勇氣，發揮移風易俗的效果，讓社會有更多正向溫馨的故事，提振社會的風氣。

王柄鈞則感謝爸媽讓他從小活在有愛的環境下，可以樂觀極積的態度面對人生，並感謝師長、校長及同學提供舞台及協助，他表示，透過總統教育獎的評審，也讓自己得以用旁觀的角度檢視自己的態度。

相關影音