同理心讓愛更大心！六一女童軍節學子體驗身障者不便

小朋友在脊髓損傷者協會志工的指導下，輪流當坐輪椅者與推輪椅者，如何安然通過階梯障礙。（記者佟振國攝）

2017-06-01 16:16

〔記者佟振國／南投報導〕今天是女童軍節，南投縣政府於埔里鎮愛蘭國小舉辦身心障礙學生與女童軍融合體驗營活動，除了邀請南投縣脊髓損傷者協會宣導預防脊髓損傷相關知識，也設計6個輪椅體驗區，行動自如的學童坐上輪椅，實地體驗身障者的不便，盼透過同理心，更能實踐女童軍關懷、助人、服務的宗旨。

女童軍節暨身心障礙學生融合體驗營第2年舉辦，今在埔里愛蘭國小登場，共有來自全縣國中、小學女童軍、幼女童軍及特教學生150人參加。

今年以關懷脊髓損傷者為主題，邀請南投縣脊髓損傷者協會理事長陳善修及多名義工進行經驗分享，也宣導如何預防脊髓損傷，現場設置6個體驗區，從簡單的認識輪椅構造、輪椅開啟與收合，也讓行動自如的學童坐上手推與電動輪椅，必須穿越多個三角錐障礙物及模擬階梯，體驗坐輪椅的不便，再輪流擔任推輪椅者，掌握推行的速度與排除障礙的技巧，如何減少乘坐者的不安與不適。

縣府教育處課程督學林慧錚表示，女童軍活動就是一種生活教育，藉由做中學、學中做，補充學校、家庭教育的不足，透過與特教學生互動，協助特教生快樂探索、技能闖關，以及透過脊髓損傷者、志工現身說法及實地體驗，了解乘坐輪椅的不便，培養更多的同理心，更能關懷、助人與服務。