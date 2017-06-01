垃圾破袋不合格太高 彰縣推「填問卷」搞懂分類

環保局製作垃圾強制分類宣傳海報，灌輸民眾正確分類。（記者張聰秋翻攝）

2017-06-01 16:14

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣垃圾強制分類破袋稽查結果，不合格率由去年全年16.9%，到今年1到4月高達32.3%，為加強落實垃圾強制分類，讓垃圾由源頭減量，彰化縣環保局推出上網填寫問卷調查，形同寫「考卷」選擇題，透過答題的方式，加深民眾了解可回收、不可回收、廚餘3類垃圾分類。

填問卷調查 抽獎市值250元宣導品

你上網作答了嗎？為鼓勵民眾踴躍上網填寫問卷調查，環保局鎖定彰化縣民、居住地或工作地點的彰化民眾進行調查，每人可填寫1次，環保局將在今年12月5日進行抽獎，並從每100份問卷抽出3位得獎者，每份獎品市值約250元宣導品。

問卷調查從5月起跑，許多民眾上網填寫後才發現，原來保麗龍、食用油和環境衛生用藥容器都在資源回收物的項目內，彰化市賴姓民眾說，與其勸導和開罰，不如先從觀念和教育著手，就像小朋友學習，第1次答錯就訂正並搞懂，會了以後就不會再寫錯。

根據彰化縣環保局調查，105年度全縣26鄉鎮市公所全年總破袋數計9340包，不合格包數共1579包，不合格率16.9％；106年1到4月各公所破袋包數2147包，不合格共694包，不合格率32.3％，破袋稽查不合格多數都以勸導為主，開罰為輔，而彰化市公所今年針對集合式住宅大樓，祭出連續2次破袋不合格，強制把社區子母車拖走。

環保局長江培根指出，環保局製作中英對照的垃圾分類宣傳海報，海報廣發各地社區、住宅和里鄰，民眾看圖解惑，垃圾分類一目了然，而看過圖後有認知再上網填寫問卷，再次加深知哪些垃圾要分類、哪些不需要。

彰化縣垃圾強制分類全縣破袋稽查不合格率仍偏高。（記者張聰秋攝）