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大坑農業用水 九渠溝滯洪池10月動工

2017-06-01  16:01

〔記者黃鐘山／台中報導〕北屯大坑及新社水井、崑山一帶缺水問題，延宕多年未解決，市議員曾朝榮今天在議會質詢時，要求市府儘速推動白冷圳節餘水分供計劃，並興建新社九渠溝滯洪池。市府回應，已爭取到九渠溝滯洪池用地，預計今年10月初動工。

市議員曾朝榮今天與市議員陳淑華、邱素貞、李天生聯合質詢時指出，他長期推動白冷圳節餘水分供北屯區大坑地區及新社水井、崑山等地使用，除可以解決農業缺水問題外，並可提升農業產值並帶動觀光發展，這是他與市長林佳龍共同推動的競選政見。

曾朝榮並說，白冷圳節餘水分供計劃，以及新社區九渠溝滯洪池工程，延宕多年未定案，地方殷切期待早日展開，他詢問水利局長周廷彰九渠溝滯洪池目前辦理情形？並希望積極進行新九渠溝防洪蓄水工程，以及結合白冷圳節餘水設計，提供大坑一帶的用水。

周廷彰表示，新社地區菇類產業發達，土地利用大幅改變，加上氣候變遷常有大雨，導致九渠溝每逢豪雨易有水患；為此，市府規劃於九渠溝中游香菇之家附近的農委會種苗場土地辦理「九渠溝滯洪池工程」，一併解決新社九渠溝淹水和北屯大坑缺水問題。

周廷彰強調，九渠溝滯洪池完工後，滯洪量將達9.61萬噸，預計減輕下游淹水災害29.7公頃，預定今年10月開工；並藉此工程結合白冷圳的灌溉節餘水規劃，引水至新社區水井、崑山及北屯大坑地區灌溉使用，及提供地下水補助，解決當地缺水問題。

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  • 大坑一帶農業用水不足，議員曾朝榮（右二）要求儘速興建九渠溝滯洪池用地。（記者黃鐘山攝）

    大坑一帶農業用水不足，議員曾朝榮（右二）要求儘速興建九渠溝滯洪池用地。（記者黃鐘山攝）

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