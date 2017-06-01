台中糕餅節豐原場4日登場 童話為主題

經發局長呂曜志（右）、台中市糕餅公會理事長周子良（左2）將「台中餅世界第一」的牌子放在巨型糕餅上。（記者張菁雅攝）

2017-06-01 15:39

〔記者張菁雅／台中報導〕今年「台中糕餅節」豐原場4日將在豐原太平洋百貨舉行，經發局邀請超過30家糕餅業者擺攤，除了買2送1外，消費滿300元還可抽電動機車。為了吸引家庭客，讓糕餅消費族群年輕化，豐原場以童話為主題設計，還有外國創意主廚現場示範糕點製作。

經發局今天召開記者會，宣告台中糕餅節豐原場及台灣金餅獎全國糕餅烘焙競賽將於4日正式展開。經發局長呂曜志表示，豐原是2018台中花博的三大展區之一，台中糕餅節豐原場次除了融合花博元素，請糕餅業者發揮創意，也希望讓糕餅銷售族群年輕化，因此活動同時以童話為主題，以吸引家庭客；而糕餅節上場活動在大甲舉行，現場銷售量是去年的2倍，希望豐原場也能有好成績。

活動現場將推出小紅帽烘焙坊、白雪公主下午茶、綠野仙蹤糕餅甜點品嚐、三隻小豬餅樂園等攤位，並邀請義大利主廚Chef Alberto Barrile示範創作糕點，將結合中西甜點，展現糕餅的創意與想像。

另外，現場將有買2送1優惠，更連結周邊觀光景點與商圈，消費滿300元可參加摸彩，有機會抽中電動機車、50吋電視、平板電腦等。

而台灣金餅獎全國糕餅烘焙競賽將於7月13日初賽，即日起至7月4日受理，競賽項目除了傳統的綠豆椪、太陽餅，還新增「創意花博餅」，且創意花博餅加入網路票選機制，參與票選的民眾有機會將iPhone7S帶回家。