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弘光食科系成果展飄麵包香 巴黎鐵塔藝術麵包吸睛

2017-06-01  15:39

〔記者張軒哲／台中報導〕台灣近年烘焙技術純熟，受到國際青睞，弘光科大食品科技系烘焙組舉辦首次成果展，畢業生分成六組展現所學，其中以藝術麵包組50公分高巴黎鐵塔造型麵包最吸睛。總指導老師楊智偉說，半數學生考取乙級證照，不少人還未畢業已經被烘焙業者網羅。

50名烘焙組畢業生分成西點蛋糕組、德國麵包組、歐式麵包組、法國麵包組、藝術麵包組、裹油類組等六組，同時做出咖哩、巧克力口味，口味多元，創意十足。成品展示在團膳教室，香氣撲鼻，外觀造型優美，學生家長及學弟妹試吃作品之後讚不絕口。

展場中最吸睛的當屬藝術麵包組高50公分巴黎鐵塔造型麵包，由九位學生一起合作製作完成鐵塔、時鐘及裝飾品整組作品。組員邱名彬說，藝術麵包屬於擺飾類口感不適合食用，他們以麥的原色來呈現麵包工藝之美。

歐式麵包組製作紅茶葡萄蔓越莓、鄉村核桃乳酪等口味，組員謝慈茵指出，這些是很符合大眾口味的經典歐式麵包，大家品嚐之後不斷地稱讚麵香、咬勁、風味一流。

楊智偉指出，烘焙組的學生除了少部份在高中有接觸過烘焙，幾乎都是從無到有，但是學生相當努力，畢業生除了全部都具備丙級證照外，更有一半的學生考取乙級證照，目前烘焙業界極缺人力，不少業者直接打電話到學校要人，已經有幾位學生被網羅，畢業後不怕失業。

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  • 弘光科大食科系烘焙組學生畢展，做出藝術麵包。（記者張軒哲攝）

    弘光科大食科系烘焙組學生畢展，做出藝術麵包。（記者張軒哲攝）

  • 弘光科大食科系烘焙組學生為了畢展，使出渾身解數。（記者張軒哲攝）

    弘光科大食科系烘焙組學生為了畢展，使出渾身解數。（記者張軒哲攝）

  • 巴黎鐵塔藝術麵包吸睛。（記者張軒哲攝）

    巴黎鐵塔藝術麵包吸睛。（記者張軒哲攝）

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