學習面試技巧 中市就服處引進「多功能模擬面試系統」

2017-06-01 15:45

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市勞工局就業服務處引入「多功能模擬面試系統」，透過360度的攝影器材，在螢幕上秀出面試者的一舉一動，就服處不但會請職涯顧問現場指導，也會將過程製成DVD送給面試者，可持DVD回家觀看，了解問題點所在。

有許多民眾求職時在面試時就被刷下來，但一直不知問題出在那，根據勞動部最新公布的105年青年就業狀況調查，有高達8成4青年勞工認為就業資訊有助尋職，其中55.3%認為學習「面試或求職技巧」有助求職的比例最高。

勞工局就業服務處認為，很多民眾都不知道自己面試時不被面試官「青睞」的原因何在，就業服務處去年底購置「多功能模擬面試系統」，設置在職涯發展中心，此一系統的攝影器材可360度拍攝，可以各角度拍攝求職者在面試時的談吐、肢體動作，現場還會安排一位職涯顧問，可即時透過螢幕，讓求職者瞭解面試的缺失並改善。

同時，由於現場面試的場景，有些企業會採取一對多人同時面試的情況，「多功能模擬面試系統」除了會模擬一對一的面試，同樣也能模擬一對多人或者是多對多面試的場景，讓求職者也能學習到多人同時面試應注意事項。

就業服務處表示，「多功能模擬面試系統」在今年元月正式啟用，截至5月底止職涯發展中心提供超過900人次面試技巧指導、履歷健診、職涯諮商等服務。

就業服務處長傅晶如表示，職涯發展中心除了會在現場請職涯顧問提供意見外，還會將面試的過程錄成DVD，讓求職者帶回去觀看，了解自己面試的缺失，並針對問題進行改善，讓求職者可取得進入職場的入場券。