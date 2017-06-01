飛碟南北大武山安座？氣象局：鋒面來襲將下梅雨

2017-06-01 15:39

〔記者陳彥廷／屏東報導〕昨天下午屏東天氣短暫放晴，兩坨「飛碟雲」竟在屏東南、北大武山分別「安座」，美景瘋狂在臉書洗版，不少人直呼可能又是什麼大事的預兆？氣象局則回應，確實有大雨襲來，尤其請屏東的民眾嚴加注意。

昨天下午5時許，屏東最雄偉的南、北大武山頂上，都堆起了罕見、外形宛若飛碟的巨大雲朵，壯觀場面讓民眾紛紛在路邊停車拍照，留下美景，也上臉書瘋狂洗版，因為幾乎全屏東都能見到這樣的美景，只見漩渦狀的雲朵，在夕陽餘暉下閃耀絕美。

許多人直呼是「飛碟嗎？」、「天空之城」，甚至還有人說像千層糕，但也有人推測天有異象，恐怕又有什麼事件要發生。

對此，中央氣象局氣象科技研究中心主任鄭明典日前在臉書分享，指俗稱「飛碟雲」的莢狀雲出現，表示高空中有強風，但大氣還算穩定，不過強風來自南方，意味著西南氣流已經接近台灣，大氣環境會越來越不穩定。

「滯留鋒面已接近台灣」，恆春氣象站主任薛全義則指出，西南方帶來潮濕的氣流過山抬升後，造成波動，也形成民眾競相拍攝的莢狀高積雲，但也代表將會出現強降雨發生。

果然今天屏東也開始下起大雨，氣象局並發出鋒面提醒，指6月1日起，受西南氣流影響，屏東地區有局部大雨發生的機率。甚至預測本週五（6月2日）單日降雨量將高達450毫米以上，請民眾做好防範淹水或積水、疏通溝渠等準備，避免前往山區或溪邊活動。