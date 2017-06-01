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今年第一波梅雨今晚報到 基隆首當其衝

今年第一波梅雨今晚報到，基隆首當其衝。（圖擷取自中央氣象局）

2017-06-01  15:40

〔記者林欣漢／基隆報導〕氣象局預報，今年第一波梅雨鋒面將緊跟在西南氣流之後而來，預估今晚起將有豪大雨勢發生，位於台灣頭的基隆首當其衝，今天基隆市政府各局處陸續啟動防災應變整備工作，基隆市長林右昌也在臉書上提醒民眾要提高警覺。

消防局副局長陳龍輝表示，根據氣象局資料預估，今天晚上至明天白天將有首波豪大雨，明、後天還會有第二波，今天消防局各分隊已檢查橡皮艇等設備，並提醒低窪地區民眾注意，有必要時立即撤離疏散。

基隆氣象站主任湯舜然表示，基隆北海岸會先受到影響，基隆市預估雨量將集中在今天晚間到明天上午，最多可達200豪米，之後雨勢會稍微減緩，鋒面逐漸南移，雨勢將持續4到5天。

水利署副署長王藝峰今天也特地行文市府，指今年第一波梅雨將從今天起至6日為全台帶來劇烈降雨，依據氣象局及國家防災科技中心研判，中午已成立水利署水災應變中心三級開設。

王藝峰表示，基隆地區防汛至為重要，建議基隆市加強警戒因應，如有中央支援之處，密切與水利署及第十河川局聯繫。

工務處表示，為因應本次梅雨，並提前整備，預計將於今晚8點於中山一路、復興路德和公園後方易積淹水區域預佈大型抽水機各1台，另於八堵防汛倉庫待命1台。

各區公所也預先整備好3台小型移動式抽水機，宣導低窪地區居民及早因應，若有裝設防水閘門者並請其預做準備；環保局加強路面清掃及水溝疏通，避免進水格柵遭垃圾封阻無法排水。

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