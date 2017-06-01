拒當「滑世代」新北祭獎金邀學生寫書法

新北市土城區公所舉辦一年一度的品訓格言盃學生書法比賽，最高獎金為3千元禮券及獎狀，期望有更多的孩子們，拿起毛筆靜心練字，細細體會手寫藝術的書法之美。（記者張安蕎攝）

2017-06-01 15:44

〔記者張安蕎／新北報導〕3C產品越來越盛行，每天滑手機，是否已忘記手寫的感動？新北市土城區公所舉辦一年一度的品訓格言盃學生書法比賽，最高獎金為3千元禮券及獎狀，期望有更多的孩子們，拿起毛筆靜心練字，細細體會手寫藝術的書法之美。

土城區長楊志宏表示，品訓格言盃學生書法比賽近年報名的人數皆破百人，寫字除了能靜心外，寫得一手好字也會讓人更有自信，比賽挑選聖賢格言、詩詞來書寫，也能培養孩子對於文辭閱讀書寫的能力，相信對孩子未來的發展會有很大的正面助益，比賽自即日起至6月25日止開始接受報名，凡設籍或現就學於新北市土城區之各公私立高中、高職（含五專前3年級）、國中、國小學校之學生，對書法藝術有興趣者均可報名參加比賽，有機會獲得最高獎金3千元禮券及獎狀，並且將於土城藝文館展出。

土城藝文館提供「經典集」一書可免費索取，內含三字經、千字文、弟子規等古籍經典供學子參考。相關比賽簡章及報名表可至土城區公所網站查詢。