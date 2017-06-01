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明起連3天 到台東秀泰影城看免錢影展

2017-06-01  15:30

［記者黃明堂／台東報導］明天到台東秀泰影城免費看紀錄片！「2017台灣國際紀錄片巡迴展」6月2日到4日一連3天在台東秀泰影城放映，12部紀錄片，通通免費入場！

12部紀錄片作品來自台灣及伊朗、日本、南韓、印度、中國等6個國家，大多是台灣國際紀錄片影展的得獎作品，包括國際競賽首獎、由攝影師媽媽記錄兩個兒子十年成長歲月，真摯動人的《挪威年少時代》；最受女性族群喜愛、以幽默詼諧的手法帶出新手媽媽在家庭與事業兩難的《歡迎來扮家家酒》；導演張贊波臥底三年，記錄湖南高速公路建設過程中的複雜糾葛，令人驚心動魄的《大路朝天》；曾進軍奧斯卡前15強、關心南蘇丹現實處境的《以朋友之名》等等。

影展還規劃「紀錄片講堂：公民行動記錄者—從綠色小組談起」活動，3日下午1:30在鐵花村藍房子，由80年代最重要的影像紀錄團體「綠色小組」成員李三沖，與知名導演李惠仁，分享他們對媒體生態及與公民社會的觀察。

影展也與晃晃二手書店、食冊Café書店、三省堂三家書店串連合作「書店一隅遇見紀錄片」活動，針對節目內容量身打造「延伸閱讀小書展」，豐富紀錄片的討論與思考。

節目內容可上「台灣國際紀錄片影展TIDF」的官網（www.tidf.org.tw）或Facebook粉絲專頁查詢。

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  • 2017台灣國際紀錄片巡迴展中的《歡迎來扮家家酒》海報。（記者黃明堂翻攝）

    2017台灣國際紀錄片巡迴展中的《歡迎來扮家家酒》海報。（記者黃明堂翻攝）

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