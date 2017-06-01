抓周、王船為靈感 科大生文創富在地味

美和科大文創系學生從傳統習俗找到靈感，設計系列寓教於樂的「抓周」產品。（美和科大提供）

2017-06-01 15:37

〔記者邱芷柔／屏東報導〕美和科技大學文化創意系學生，從在地文化尋找靈感，將幼兒「抓周」、東港「東隆宮」及八家將等意象延伸，透過複合媒材創作出各式各樣的文創商品，表達他們對台灣文化的認同及歸屬感。

學生許雅淳說，「抓周」是預卜嬰兒前途的傳統習俗，他以「周年慶」為題，利用柔軟布料搭配緞帶等媒材，仿製出象徵各種職業的小抱枕，並結合識字卡，讓抓周禮適合幼兒玩樂又兼具教育功能。

學生們除了將東隆宮廟宇建築圖紋與王船意象轉化成杯墊、鑰匙圈、磁鐵等商品外，還有以八家將為發想，經過重新手繪製成的「家將魂」服飾。

在學生文創作品中，也能看見台灣與外國文化的結合，像是中醫食療與歐美花草茶結合的隨身包茶飲、運用日本浮世繪技法將屏東街景、風土民情轉印到碟盤等，還有學生將埃及文化與台灣民間信仰連結，製成潮流感十足的金屬飾品。

文創系教師謝文育說，學生創作主題多元，且緊扣著各種在地文化元素作為創意發想的來源，思索出屬於年輕人的創意，學生精彩的作品將在屏東縣枋寮藝術村，從即日起至6月13日聯合展出，歡迎民眾利用時間前往欣賞。