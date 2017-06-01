台中市兒童文學創作徵文比賽 童詩展現學童想像力

2017-06-01 15:08

〔記者歐素美／台中報導〕「你不是老師，卻讓我，認真的盯著你；你不是彈簧，卻活力十足，讓我疲於奔命；你不是鬼怪，卻讓我，神經緊繃；你不是小丑，卻操縱，大家的情緒；桌球，你是我的最愛。」台中國小學生陳宥全「告白」的不是暗戀的對象，而是桌球，詩作充滿童趣，榮獲今年台中市兒童文學創作徵文比賽中年級童詩組第二名。

台中市教育局為提升國小師生對兒童文學的閱讀興趣及創作風氣，舉辦兒童文學創作徵文比賽，今年已是第7屆，比賽分為國小低、中、高年級及教師組，徵文內容包括散文、童詩、少年小說及童話故事4類，今年共吸引2286件作品參賽，204件作品入選前3名與佳作，教育局今天在陽明市政大樓舉行頒獎典禮，吸引許多家長陪同孩子到場領獎。

得獎作品將集結編纂成《小榕樹》，結合花博為封面設計主題，分發給中市各國小及圖書館，讓更多民眾共同分享優秀作品。

現場並展示各組童詩第1名作品，低年級組陳平國小黃子芸的〈悄悄話〉利用星星與太陽、樹葉與樹枝，勾勒彼此對話的畫面，充滿稚嫩童語的趣味感；教師組草湖國小老師李長青以〈曾經〉祝福畢業班學生，全詩透過燦爛陽光、輕柔微風、拍翅的麻雀等意象帶出暫別的美麗，也傳達出期待未來的並肩前行。

教育局主任秘書方炳坤表示，台中市推動閱讀及寫作教育不遺餘力，文學創作是個人風格的展現、生活思想的表達，也是想像力及情感的發揮，培養孩子的寫作力不只是為了應付作文考試，而是多元呈現邏輯思考、創意想像及組織表達等各種綜合能力。