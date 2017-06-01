OBike現蹤竹市 議員要求市府及早管理規劃

2017-06-01 15:15

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市議員李妍慧今天在議會質詢提到「OBike」已進軍竹市了，市府知道，也提出因應之道了嗎？她說，這種無樁式的自行車，5月24日已在中華大學啟用，有300部，未來還要在交大、清大與市區建置，但市府對於OBike的路權、可能衍生的交通問題和停車情形有因應嗎？屆時在市區將有兩種自行車系統，市區交通恐變成危險區域，市府難道不該管一管？

市府交通處長倪茂榮說，市府已與OBike公司開過會，目前也要求必須有完善的管理系統，未來若有交通違規事宜，也會請警方加強取締，他強調OBike是一種共享經濟，未來有可能以自治條例方式納管，也會要求業者要做好管理端的平台，若有違規情形，則依法處理。

李妍慧指出，包括新北市、台北市及花蓮縣、台東縣及宜蘭縣都已有OBike了，5月底新竹市中華大學也有了，據她了解，未來在交大及清大也會建置OBike，由於OBike收費低廉，且利用手機APP和QRcode方式營運，對學生吸引力很高，因是無樁式的自行車租借系統，只要有合格的停車位就可隨處借、隨處還，是否造成交通亂象，或應有管理辦法，到目前都未看到市府交通處有因應的管理機制。

李妍慧強調，公共自行車系統未來是小眾運輸很重要的一環，面對已擋不住的公共自行車系統的競爭，除了市府編列經費設置的YouBike，如今OBike已進駐新竹市，未來馬路上的自行車將越來越多，她要求市府應提出自行車的使用管理辦法，否則市區交通將受到影響。

新竹市中華大學表示，第四代公共自行車，來自新加坡無樁式的OBike300部自行車已進駐中華大學，在6月9日前可免費體驗，未來每15分鐘2元，前5分鐘不收費。

中華大學說，OBike與YouBike最大不同處，就是沒有固定的租借站，使用者以手機APP搜尋車輛位置，在借還上更具彈性。學校已規劃12處停車區，除可在學校內使用，市民與周邊社區居民也可體驗， 未來OBike會串聯竹市香山鄉村地區的玄奘、元培等大學，並與市中心的清大和交大結合，成為竹市綠色運輸的前驅和實驗場域。