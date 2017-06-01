台南旅遊夯 議員籲市府善用APP整合資源行銷

2017-06-01 15:06

〔記者洪瑞琴／台南報導〕針對台南觀光旅遊，市議員陳秋萍今日質詢表示，台南逐步推動公車捷運化並整修轉運站，台南早已成為觀光客旅遊首選，市府應該善用自己開發的APP，並結合旅遊與交通資源，讓旅客可以就近方便利用，邊等車邊認識台南。

陳秋萍建議，應將APP或QＲCODR相關資訊放置在轉運站或公車看板上，轉運站也可設置燈箱，方便旅客查詢相關旅遊資訊；另外，台南旅遊套票方面，在105到106年間，高鐵聯票以及Tainan Pass各出售了4005張以及1283張，她建議應該旅遊套票應以JR一日券「東京都市地區通票」以及鐮倉/江之島1日票設計方向，統整相關旅遊訊息，設計更為淺顯易懂的資訊，才能吸引更多遊客使用並購買。

觀光旅遊局長王時思表示，台南旅遊行程結合旅行業推廣主題專案活動，例如今年與南市2個旅館公會合作推出「5月來台南住2晚，第2晚免費」的住房優惠專案（限平日），獲得熱烈迴響，另配合年度重大活動與旅行社或社區協會推出季節性不同類型專案套裝體驗行程。

王時思表示，目前Tainan Pass有府城卡與大台南卡1、2日遊，加上88、99觀光巴士，亦均設計路線精美摺頁，在臉書或主題官網也都有，議員建議燈箱設置，將會再與交通局協商有無合適空間設置。

另外，台南有高山、有潟湖、有廣大的平原，有全國獨一無二的運河城市特色，還有西拉雅、雲嘉南、台江等3個國家級風景區與國家公園，近年自由行盛行，走入鄉間、巷弄體驗，享受台南人情味，已是台南旅遊不可或缺的味道。

觀光旅遊局表示，為了將這份用心分享給來自各地的旅人，以縱貫台南的「公路」為主題，邀大家以自助小旅行結合當地獨特的歷史文化與遊憩資源，規劃1日或2日創意自由行遊程，開發不同以往的旅遊體驗，徵件活動至7月14日。