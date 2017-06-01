花蓮外海有「鯨」喜 偽虎鯨家族現蹤

花蓮外海今天出現一群偽虎鯨，其中一隻還浮出水面張開氣孔猛噴水。（多羅滿賞鯨公司提供）

2017-06-01 15:01

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮外海今年好熱鬧，5月中才接續出現被譽為世界最神秘動物之一的「角島鯨」後，最大齒鯨「抹香鯨」也接連現蹤，今天又有1艘賞鯨船，幸運遇見近百隻偽虎鯨在海面上翻滾跳躍，除包括2對母子，其中還有1隻偽虎鯨疑似嘴上叼著鮮魚，讓遊客嘆為觀止！

賞鯨業者呂世明表示，今天上午10時30分有班賞鯨船出海，出港後往東南方向航行，約1小時不到，就在海面上看見一大群數量相當可觀的「偽虎鯨」家族，目測估計有100隻，其中近20隻偽虎鯨還主動靠近船隻，接連浮出水面作出跳躍動作。

黑潮海洋文教基金會解說員說，近年偽虎鯨在花蓮外海，發現機率略微降低，今天所遇見的近百隻偽虎鯨，包含2對母子，懷疑應該是為了覓食而往同一方向移動，其中1隻偽虎鯨嘴上更叼著鮮魚，讓船上遊客相當讚嘆。

張姓目擊遊客說，首次看見這麼多的偽虎鯨出現在海面上，除伸出胸鰭在水面上翻滾，還接連作出跳躍動作，模樣相當討喜可愛，能在月初就看見海上奇景，實在只能用「鯨」喜萬分來形容心情，另得知近月花蓮外海鯨豚出現頻繁，也期望大眾能夠持續維護海洋生態，保護這群海上嬌客。

偽虎鯨在海豚科中的體型排名第3，體長平均約6公尺、體重2200公斤，長相酷似虎鯨，但並非近親，主要分布於世界各地暖溫帶至熱帶海域，台灣東部外海也在活動範圍內，因性格相當兇猛，除了捕食魚類外，還會獵殺其他種類的鯨豚。

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