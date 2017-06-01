| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

三腳渡停車場墊高2次防淹水 完工未啟用惹民怨

2017-06-01  14:56

〔記者張議晨／台北報導〕台北市議員汪志冰接獲民眾陳情，北市三腳渡堤外停車場因應汛期，上月2日開始整地，斥資300萬墊高路面，124個停車格暫停使用，但因周邊毫無停車替代空間，汽車被迫停於紅黃線上；未料，近日卻有檢舉達人相中這點，不斷拍照檢舉引發民怨。汪還發現，停車場工程大致完成，停車格線卻遲未畫設，痛批停管處無視民眾疾苦。對此，停管處回應，會儘快完成，最快19日即可開放。

汪志冰質疑，停管處103年已花錢墊高路面50公分，現在又要再花錢做同樣工程，總共花了近500萬，到時颱風、豪雨來還是會淹水，甚至造成當地停車衝擊。

當地明勝里長張永棟也說，第1次工程因高度不夠，完工後仍會淹水，顯示當時未針對水位高程評估就急於動工，所以才有第2次施工擾民，盼市府能一次到位，不要一而再再而三施工改正。

汪志冰說，近日有許多民眾抱怨，有人2小時吃了2張罰單，還有人深夜被開單不堪其擾，一張罰單900元，移做停車費可在三腳渡停車1個月；汪指出，墊高工程幾近完工，停車格卻遲不畫設，要求停管處應儘速完工，另在施工期間，研擬開放單邊堤外道路供民眾暫停，降低民眾損失。

對此，停管處土建科長張鈞凱表示，因混凝土需有28天養護期才能達到強度，若民眾有需求，近期會視混凝土強度儘快完工；至於堤外道路開放供民眾暫停，因屬交工處範疇，會再與交工處協調開放。

廣告
  • 三腳渡堤外停車場土建工程完工後，標線至今遲未畫設，引發民怨。（記者張議晨攝）

    三腳渡堤外停車場土建工程完工後，標線至今遲未畫設，引發民怨。（記者張議晨攝）

  • 三腳渡堤外停車場三年施作墊高工程二次，124個停車位暫停使用，民眾被迫將車輛停於堤外道路旁，卻慘遭檢舉達人拍照檢舉。（記者張議晨攝）

    三腳渡堤外停車場三年施作墊高工程二次，124個停車位暫停使用，民眾被迫將車輛停於堤外道路旁，卻慘遭檢舉達人拍照檢舉。（記者張議晨攝）

  • 三腳渡堤外停車場土建工程完工，停管處土建科長張鈞凱表示，因混凝土需有28天養護期才能達到強度，故至今遲未畫設停車格。（記者張議晨攝）

    三腳渡堤外停車場土建工程完工，停管處土建科長張鈞凱表示，因混凝土需有28天養護期才能達到強度，故至今遲未畫設停車格。（記者張議晨攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 三腳渡 停管處 停車場
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧檸檬雞腿排
電鍋菜✧芋頭肉丸
廣東炒麵有何特色？
買玉米要看玉米鬚？
轉寄

標題：三腳渡停車場墊高2次防淹水 完工未啟用惹民怨


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月1日‧星期四‧丁酉年五月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.