三腳渡停車場墊高2次防淹水 完工未啟用惹民怨

2017-06-01 14:56

〔記者張議晨／台北報導〕台北市議員汪志冰接獲民眾陳情，北市三腳渡堤外停車場因應汛期，上月2日開始整地，斥資300萬墊高路面，124個停車格暫停使用，但因周邊毫無停車替代空間，汽車被迫停於紅黃線上；未料，近日卻有檢舉達人相中這點，不斷拍照檢舉引發民怨。汪還發現，停車場工程大致完成，停車格線卻遲未畫設，痛批停管處無視民眾疾苦。對此，停管處回應，會儘快完成，最快19日即可開放。

汪志冰質疑，停管處103年已花錢墊高路面50公分，現在又要再花錢做同樣工程，總共花了近500萬，到時颱風、豪雨來還是會淹水，甚至造成當地停車衝擊。

當地明勝里長張永棟也說，第1次工程因高度不夠，完工後仍會淹水，顯示當時未針對水位高程評估就急於動工，所以才有第2次施工擾民，盼市府能一次到位，不要一而再再而三施工改正。

汪志冰說，近日有許多民眾抱怨，有人2小時吃了2張罰單，還有人深夜被開單不堪其擾，一張罰單900元，移做停車費可在三腳渡停車1個月；汪指出，墊高工程幾近完工，停車格卻遲不畫設，要求停管處應儘速完工，另在施工期間，研擬開放單邊堤外道路供民眾暫停，降低民眾損失。

對此，停管處土建科長張鈞凱表示，因混凝土需有28天養護期才能達到強度，若民眾有需求，近期會視混凝土強度儘快完工；至於堤外道路開放供民眾暫停，因屬交工處範疇，會再與交工處協調開放。