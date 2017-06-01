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梅雨鋒面將來襲 農業局提醒農友做好防災準備

首波梅雨鋒面將伴隨強烈西南氣流襲台，農業局提醒各區公所及農會輔導農民做好防災準備，以減少農業災害損失。（記者歐素美攝）

2017-06-01  14:49

〔記者歐素美／台中報導〕根據中央氣象局天氣預報，今年度首波梅雨鋒面將伴隨強烈西南氣流，於今天至5日襲台，可能出現局部大雨或豪大雨，台中市農業局提醒各區公所及農會輔導農民做好防災準備，以減少農業災害損失。

農業局表示，水稻部分，由於水稻正值穀粒充實期或已近收穫階段，應排除田間積水，並疏通或加深縱橫水溝，避免倒伏、積水而導致發芽；已達收穫的水稻，應在豪雨後積極收割，避免發芽；接近收穫階段的水稻，豪雨後則不應再施藥，避免農藥殘留。

果園部分，應做好排水設施，如有積水儘速排除。另葡萄與梨可能因連續降雨導致裂果，需將裂果剪除，促進其餘果實正常肥大；荔枝則正值果實發育中後期，若根部浸水損傷，吸水能力會變差，請依損傷程度適度進行枝梢修剪與疏果。另豪雨過後應避免立即施肥，待天候穩定或植株恢復生長後再少量施肥。

至於葉菜與花菜類田區作物，若已達可收穫程度應儘速採收，避免雨後高溫造成快速凋萎與腐爛。由於葉菜及花菜類植株較柔嫩，豪雨易損害葉片與花蕾，造成品質下降，可先以防蟲網覆蓋，以減輕大雨所造成的傷害；瓜類蔬菜則應於降雨時維持排水道暢通，並及時排除積水。

露天栽培的切花如百合、唐菖蒲與馬拉巴栗等苗木及草皮，應清理田間雜物，並確認排水系統暢通，採用畦植的花卉建議可鋪設防草蓆、塑膠布或稻桿，以減少雨水侵蝕。至於甘藷及落花生等作物如正值成熟時期，建議遇豪大雨時要加強田間排水，以保護雜糧作物不因長時間浸水腐爛。

農業局並通報各區公所要求密切注意災情，依「農業天然災害查報及通報作業」及「農業天然災害救助辦法」規定辦理，以儘速協助農民復耕。

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