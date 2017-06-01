內蒙古自治區A型流感蠢動 疾管署提升旅遊警示

2017-06-01 14:44

〔記者吳亮儀／台北報導〕中國內蒙古自治區衛生和計劃生育委員會公布首例H7N9流感（屬A型流感亞型）病例，基於當地可能具環境暴露風險，疾管署宣布自即日起提升該自治區旅遊疫情建議至第二級警示（Alert）。

中國近期H7N9疫情有下降趨勢，但在新省份有散發病例發生情形，且持續有禽類禽流感疫情發生，依歷年趨勢推測疫情可能持續一段時間。

我國疾病管制署提醒，計劃到中國旅遊的民眾及當地台商，務必注意個人衛生及飲食，避免生食禽類製品、接觸禽鳥與出入活禽市場，以降低感染風險。