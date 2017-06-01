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部落歷史大戲「卑南王」 6月4日首演

2017-06-01  14:38

［記者黃明堂／台東報導］台灣史前文化博物館以卑南族部落，做為文化樂舞培訓場域，首齣大戲為下賓朗部落籌劃的歷史劇《卑南王》，將於6月4日下午4點在館內發表，由族人演出口傳史一代頭目《卑南王》的故事。

史前館今天在下賓朗舉行記者會，副館長林志興說，「Pinadray（卑南王）」雖然被冠上「王」的榮耀，但在口傳史中，他被讚頌的並不是善戰，而是精於外交及農業，提升了族人的生活。

史前文化博物館執行「普悠瑪產業示範區推動計畫」，以下賓朗部落作為文化樂舞培訓的場所，由族人林蕙瑛擔任舞台總監，安排劇場行政管理、劇場技術、票務推廣、行銷宣傳、認識音響、認識舞台等課程外，結合在地專業表演藝術團隊，加深部落推動定目劇的能力。

針對不同部落生活及傳統祭儀慣習，設計新的劇本《卑南王》，他是卑南社的頭目，曾於清乾隆53年赴紫禁城，接受皇帝宴請與餽贈，並引進農耕及相關技術回鄉。

林蕙瑛表示，「讓別人認識我們，是我們的責任」，透過定目劇的形式，讓文化藝術詮釋權回歸到卑南族人身上，也藉由最能直接傳遞文化的表演藝術，逐步建構部落劇場，打造夢想的「藝術基地」。

未來定目劇本內容可依各部落推動小旅行，或各種深度文化體驗遊程自由調整，透過觀賞定目劇深入認識卑南族文化之美。

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  • 定目劇《卑南王》的演員群，來自下賓朗部落。（記者黃明堂攝）

    定目劇《卑南王》的演員群，來自下賓朗部落。（記者黃明堂攝）

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相關關鍵字： 下賓朗部落 卑南王 台灣史前館 史前館 定目劇
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標題：部落歷史大戲「卑南王」 6月4日首演


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