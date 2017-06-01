中市首創 行道樹也有身分證

2017-06-01 14:36

〔記者張菁雅／台中報導〕為了讓民眾更認識行道樹，台中市政府建設局首創為行道樹建立電子身分證，只要掃瞄掛在樹身的QR Code，樹籍資料一目了然。未來還將結合「台中好好行」APP，提供更清楚路樹資訊、周邊停車場、公園及賞花訊息等。

建設局表示，依據「森林法」及「森林以外之樹木普查方法及受保護樹木認定標準」規定，針對轄區內樹木，地方主管機關每5年應至少辦理普查1次。該局第一階段已完成2萬9000株行道樹普查，並建置管理系統資料庫，未來將分年分階段普查與資料庫建置。

為更智慧管理行道樹，建設局去年起推動「台中市行道樹電子身分證」，民眾利用智慧型手機掃瞄掛在樹身的QR Code，包括樹種、直徑、樹高等資訊全都清清楚楚。建設局表示，為了不傷害樹幹，樹木身分證以彈性伸縮繩環繞樹身方式懸掛，牌面則使用抗UV護膜、防水耐溫的PVC材質製作。

另外，電子身分證樹牌右上方有無法仿冒的晶片「NFC」（Near Field Communication），這項功能猶如行道樹的「健保卡」，維護廠商進行病蟲害防治或樹木修剪時，利用NFC可獲得比手機更精準快速的定位效果，讓養護人員快速抵達通報點進行處理，行道樹因災折損時，也能提高搶救效率。

建設局打算進一步利用行道樹座標資訊，今年下半年將與「台中好好行」APP結合，民眾透過行道樹電子身分證，就能查詢附近的賞樹、賞花景點、公園、iBike、停車場等資訊。

建設局長黃玉霖表示，全市約有13萬株行道樹，今年下半年，市府將進行第2階段行道樹普查，建立管理資訊平台、APP，並擴充電子身分證專頁功能，預計4年內可完成全市行道樹普查。