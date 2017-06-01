夏季用電增、電價漲 家庭月均增446元

2017-06-01 14:14

［記者林筑涵／台北報導］夏天報到，民眾紛紛啟動降溫電器，根據台電統計，在用電量及夏月電價開跑雙重推力下，去年一般家庭單月平均用電量攀升至424度，較非夏月多出逾100度，導致電費則增加446元；而增加電費因素，其中約7成來自用電量上升，其餘近3成則受夏月電價每度收費增加影響。

台電為考量發電成本同時鼓勵節能，自1989年起實施夏季電價計費，每年6月1日起至9月30日為夏月電價實施期間，10月1日起則再度恢復為非夏月電價。而今年夏月電價費率一般家庭除月用120度不受影響外，其餘區間漲幅皆落在13％至26％間。

根據台電計算，去年度夏月一般家庭月均用電量為424度，較非夏月平均增加121度，電費支出則增加446元，其中增加的電費74％（328元）來自用電量上升，其餘26％（118元）則來自夏月電費費率的調漲。另外，若以月用330度家庭計算，每月電費開銷多出約一杯珍奶價格的58元，而月用500度家庭則增加166元，用電量越高則漲幅越大，民眾須留意家中用電狀況，加以節能、控管，以免荷包大傷。

同時，營業用戶部分，各間距漲幅較一般家庭大，落在19％至27％間，以月用330度的小商店為例，電費開銷則多出237塊錢。若已申請去年新推出的「住商型簡易時間電價」者，3段式套餐將多切割出一個區段為上午10點至中午12點以及下午1點至下午5點，每一度用電收費達5.84。值得注意的是，全數時間電價用戶若用電超出2千度者，同樣每度加收0.91元。