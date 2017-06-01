正港台灣人 丁松筠神父遺言：「我愛你們」

來台奉獻五十年的丁松筠神父，31日因心臟病突發過世，享壽七十五歲，1日在光啟社舉行的追思會，緬懷他對台灣這塊土地的熱愛，與會好友等獻花致敬。（記者簡榮豐攝）

2017-06-01 14:08

〔記者陳炳宏／台北報導〕正港台灣人丁松筠神父去年九月升任光啟社董事長，今天原本是中華民國身分證授證儀式，但不幸丁松筠神父卻在昨日被發現因心臟病過世，而今天的儀式也成了追思會，追思會除由丁松筠神父的弟弟丁松青神父（小丁神父）代表領取歸化國籍證明與身分證外，耶穌會代表也宣讀教宗方濟各的慰問信，許多光啟社老員工和教友在追思會中不斷地拭淚。

天主教教宗方濟各慰問信中表示，「我們感謝天主恩賜我們丁松筠神父（Uncle Jerry），在台灣、中國與亞洲，有很多人認識他，我們也感謝丁神父，他帶給大家的友情與和平精神。他是大家的恩典，我們應該繼續他未志的使命、遽續倡導和平與共融溝通」。

小丁神父在追思會中表示，哥哥不到兩個月前因血管鈣化阻塞到耕莘醫院開刀，但醫生認為有風險，應該好好考慮是否開刀，但哥哥說我已經準備好了，丁松筠對小丁神父說「假如手術不成功走了，你要告訴大家『我愛你們！』」，小丁神父此時哽咽地說，「I Love You!」

小丁神父受訪時表示，哥哥一定很榮幸收到中華民國的身分證，雖然有點晚，但也希望可以讓在天堂的哥哥感到安慰；小丁神父說，兄弟倆對於取得身分證已經討論許久，雖然我們心裡早就認定我們是台灣人，但身分證的意義會讓我們感到我們真的是跟大家一樣都是台灣人。

今天的追思會是光啟社所辦，之後天主教耶穌會將為丁松筠神父辦一場正式的天主教追思彌撒，至於最後丁松筠神父下葬地點，小丁神父表示，還沒有決定。