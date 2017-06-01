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營養調查：上班族逾8成吃低纖 便祕又易怒

許多上班族早餐吃太精緻、缺少纖維，就容易導致便秘、心情不佳。（記者吳亮儀攝）

2017-06-01  13:53

〔記者吳亮儀／台北報導〕便祕導致「結屎面」、心情易怒！台灣營養基金會調查，約86％的上班族吃得太精緻、且蔬果不足，甚至還有近4成的上班族有不吃早餐的壞習慣，這也容易導致便秘。

問卷針對1311名台灣地區25歲以上的上班族做「便秘與情緒表現」調查，將便秘定義為「排便頻率4天以上排1次、或排便時要出很多力氣、或1週內超過1次以上曾排出硬球狀或香腸狀的糞便」。

結果發現，有高達52.9％的便秘上班族人容易苦惱與脾氣易怒、42.2％的便秘上班族常感到緊張不安、40.4％的便秘上班族對自己缺乏自信、38.9％則感覺憂鬱與心情低落。

針對早餐重要性，英國期刊《Nutrients》公布1項研究指出，連續攝取14天的高纖早餐可幫助腸道蠕動，同時增加正面情緒、減輕壓力及降低焦慮不安的情緒。

台灣營養基金會執行長吳映蓉表示，現在人生活忙碌，3餐定時似乎成了難以達成的目標，多數上班族易忽略早餐，早餐食物的選擇有待改進，建議以麥麩為高纖早餐好選擇，每份45公克的高纖麥麩可提供12公克的膳食纖維，早餐一餐即可達到每日所需膳食纖維攝取量的48％，並促進腸胃蠕動，減少有害物質停留。

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  • 許多人早餐吃澱粉類食物，忽略蔬果和纖維多的食物。（記者吳亮儀攝）

    許多人早餐吃澱粉類食物，忽略蔬果和纖維多的食物。（記者吳亮儀攝）

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