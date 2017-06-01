傻眼！高中情侶搭捷運 男當眾摸奶、把臉埋胸部

高中生情侶搭捷運卿卿我我，男生竟不顧旁人眼光，在車廂內大辣辣摸女生的胸部。（圖擷自「爆料公社」臉書粉絲團）

2017-06-01 14:57

〔即時新聞／綜合報導〕傻眼！有一對高中情侶穿著校服搭捷運，但男生竟大辣辣在車廂內摸女生的胸部，男生甚至還把臉埋進女生胸部裡，這些景象都被網友拍下照片並PO上網，其他網友看到照片就批評，「現在很多學生真的是丟臉丟到家了」。

有一名網友在臉書社團《爆料公社》分享貼文，原PO貼出幾張照片，一對高中情侶穿著校服搭捷運，身在公共場合卻不顧車上其他乘客眼光，在車廂內大方的卿卿我我。

照片中可見，男生右手環抱住女友，還順勢摸著她的胸部，女生則淡定滑著手機，另一手緊緊牽著男友，隨後兩人直接吻起來，男生甚至還把整張臉埋進女生胸部。原po傻眼的表示，「同學，這是捷運，不是摸奶的地方！」。

網友看到照片後也批評這種誇張的行為，留言「不知恥為何物？？」、「現在很多學生真的是丟臉丟到家了。還自以為很行」、「 小屁孩⋯⋯毛都還沒長起就在胡搞瞎搞」；也有網友說，「幹嘛打馬賽克？想出名就趁現在！」、「同學妳們倆紅惹（了）~」。

男生直接把臉埋進女生胸部裡。（圖擷自「爆料公社」臉書粉絲團）

情侶倆不顧旁人眼光在捷運車廂內接吻。（圖擷自「爆料公社」臉書粉絲團）