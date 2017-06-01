| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

傻眼！高中情侶搭捷運 男當眾摸奶、把臉埋胸部

高中生情侶搭捷運卿卿我我，男生竟不顧旁人眼光，在車廂內大辣辣摸女生的胸部。（圖擷自「爆料公社」臉書粉絲團）

2017-06-01  14:57

〔即時新聞／綜合報導〕傻眼！有一對高中情侶穿著校服搭捷運，但男生竟大辣辣在車廂內摸女生的胸部，男生甚至還把臉埋進女生胸部裡，這些景象都被網友拍下照片並PO上網，其他網友看到照片就批評，「現在很多學生真的是丟臉丟到家了」。

有一名網友在臉書社團《爆料公社》分享貼文，原PO貼出幾張照片，一對高中情侶穿著校服搭捷運，身在公共場合卻不顧車上其他乘客眼光，在車廂內大方的卿卿我我。

照片中可見，男生右手環抱住女友，還順勢摸著她的胸部，女生則淡定滑著手機，另一手緊緊牽著男友，隨後兩人直接吻起來，男生甚至還把整張臉埋進女生胸部。原po傻眼的表示，「同學，這是捷運，不是摸奶的地方！」。

網友看到照片後也批評這種誇張的行為，留言「不知恥為何物？？」、「現在很多學生真的是丟臉丟到家了。還自以為很行」、「 小屁孩⋯⋯毛都還沒長起就在胡搞瞎搞」；也有網友說，「幹嘛打馬賽克？想出名就趁現在！」、「同學妳們倆紅惹（了）~」。

男生直接把臉埋進女生胸部裡。（圖擷自「爆料公社」臉書粉絲團）

情侶倆不顧旁人眼光在捷運車廂內接吻。（圖擷自「爆料公社」臉書粉絲團）

高中生情侶搭捷運在車廂內卿卿我我惹議。（圖擷自「爆料公社」臉書粉絲團）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 喇舌 報料公社 情侶 捷運 摸奶
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧檸檬雞腿排
電鍋菜✧芋頭肉丸
廣東炒麵有何特色？
買玉米要看玉米鬚？
轉寄

標題：傻眼！高中情侶搭捷運 男當眾摸奶、把臉埋胸部


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月1日‧星期四‧丁酉年五月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.