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原民學生降為13.7萬 大專最多念護理科系

2017-06-01  13:42

〔記者吳柏軒／台北報導〕教育部今天公布105學年原住民族教育概況分析，其中發現少子女化影響下，原民學生總數為13萬6926人，比4年前還少了4％，且女多於男，且在技職與大專校院裡，更為了名額、學費與未來就業等理由，紛紛選讀護理科系。

教育部統計，105學年度的各級學校原住民學生總數為13萬6926人，占全國學生的3％，但因少子女化影響，原民生總數比101學年度少了4％，其中國中小少了8％、高中少了8.7％，降幅明顯；以男女區別來說，女生6.9萬多人大於男生6.8萬多人。

若再細分，原民生中以阿美族占35.4％最多，依序是排灣族18.3％次之、再來是泰雅族17.7％；地區來看，以桃園市有最多原住民生1萬8245人，再來才是花蓮縣1萬8073人，而新北市1萬4332人居第三。

若看原民生就讀大專校院數據，讀大學的公、私比例為7比3，讀專科的公私比例則逆轉為1比9，教育部分析與專科設有原住民專班與提供就學優惠有關，且大部分多是女生就讀護理科，如105學年共有3324名原民生就讀護理系，是人數最多，接著才是企管系、幼兒保育系等。

教育部技職司長楊玉惠解釋，針對原住民公費生的保障，只要各地學校認為可替原鄉地區進行人才培訓，都能來申請專班，因此護理科系最熱門，以106學年來統計，共有8校11個原住民專班，其中就有6校開護理科系，原民專班共412人中護理就占了327人，其他還有各校的公費生等，也期待原民生護理畢業後能留在原鄉服務。

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  • 教育部技職司長楊玉惠說，大專校院中的護理體系多開設原住民專班與公費名額等，可幫助原住民學生習得一技之長並返鄉服務，成為原民學生、尤其是女學生的首選。（記者吳柏軒攝）

    教育部技職司長楊玉惠說，大專校院中的護理體系多開設原住民專班與公費名額等，可幫助原住民學生習得一技之長並返鄉服務，成為原民學生、尤其是女學生的首選。（記者吳柏軒攝）

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