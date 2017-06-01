沙拉可以很時尚 華醫創意成果展

華醫雙軌訓練旗鑑計畫成果發表，學子端出創意沙拉美食。（記者吳俊鋒攝）

2017-06-01 13:34

〔記者吳俊鋒／台南報導〕中華醫事科大餐旅管理系與勞動部合作推展雙軌訓練旗鑑計畫，14位畢業生學以致用，取材台南的鳳梨、胡麻、梅子、火龍果…等，調製風味醬料，端出8道夏令沙拉為主題的時尚美食，今天公開發表，創意行銷在地產業。

華醫餐旅系這場「夏啦啦～蔬果沙拉夏の宴」發表會，由參加雙軌訓練旗鑑計畫的學子分組製作，各以特色食材，調製不同的沾醬來連結味蕾，推出夏令的清爽料理，也讓沙拉成為時尚美食，引人矚目。

校長曾信超指出，雙軌計畫是學子平時在餐飲業實習，以半工半讀的方式，兼顧課業與職訓，14位畢業生，10位都獲得了大億麗緻酒店、桂田酒店、台南大飯店，還有麥當勞等原服務單位的留用，表現獲得肯定。

餐旅系主任陳南吟說，台灣是水果王國，蔬菜產值也相當豐富，為了行銷在地食材，並鼓勵學子多運用專業，從菜單設計、製作到成果，全心投入，創造新的飲食觀。

華醫雙軌訓練旗鑑計畫除了業界實習之外，課程部分由陳南吟、講師張明蘭，以及國際餐飲比賽金牌教練黃裕文等共同指導，學生們都覺得獲益良多。

學子們合力製作系列沙拉美食，成果發表。（記者吳俊鋒攝）

學子們也特色擺盤，讓沙拉作品更吸睛。（記者吳俊鋒攝）