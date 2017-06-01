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全台最「毒」的所在！衛福部藥物鑑驗實驗室10年有成

2017-06-01  13:36

〔記者佟振國／南投報導〕為協助警調、司法機關全力打擊、偵辦毒品案，衛福部草屯療養院10年前正式成立藥物鑑驗實驗室，能快速、精準鑑驗毒品成份與純質淨重，為中、北部地區院、檢、警偵辦毒品案證物鑑驗重鎮，10年來已檢驗出近400種毒品，更讓許多新興毒品無所遁形，成為反毒最佳後盾。

面對毒品氾濫，總統蔡英文已宣示反毒為政府第一要務，其實早在民國95年行政院已推動「降低毒品危害並加速毒品鑑驗」政策，草屯療養院即在隔年元月正式成立中部公立醫院唯一的藥物鑑驗實驗室，今年已屆滿10年，目前仍是衛福部所屬唯一擁有藥物鑑驗實驗室的醫院，服務範圍也從原有新竹至嘉義，再增加離島金門、澎湖及雙北、桃園的院、檢、警等單位。

草療院長簡以嘉表示，實驗室能鑑驗全國近400種毒品，在10日及20日內完成毒品成份、純質淨重鑑驗，加速辦案時效，但業務量10年來年年增長，實在令人憂心，以民國100年為例，鑑驗成份、純質的件數有8106件，105年已高達1萬9626件。

草療成癮治療科主任林滄耀、藥物鑑驗實驗室主任張勝皇均憂心指出，過去毒品證物外觀多呈結晶、粉末、藥錠形狀，成份大多為甲基安非他命、K他命、海洛因、搖頭丸等，但近年來各類毒品推陳出新，外觀與食品、飲料包裝結合，如咖啡包、茶包、糖果、飲料、果凍，成份則是卡西酮類，吸食會引起心悸、躁動、攻擊、幻覺、妄想，嚴重會死亡，呼籲民眾反毒要「四不」，不食用來路不明食物、不害怕說不、不靠藥物提神減肥、不好奇試毒紓解情緒。

日前震撼全台的W Hotel女模命案，就是疑似服用此類新興毒品猝死，這些俗稱「浴鹽」的合成卡西酮類毒品，因為容易透過化學合成，種類不斷更新，甚至政府單位都還來不及發布列管，成為毒犯、吸食者規避法令的灰色地帶，但對人體的危害都是一樣的，因此每3個月召開1次的全國毒品審議委員會，經常有新興毒品通報列管，草療藥物鑑驗實驗室也將與毒品長期抗戰，盼為反毒、治安與民眾健康把關。

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  • 近年來卡西酮類毒品氾濫，且容易化學合成產生新毒，毒品列管速度往往趕不上濫用流行程度。（記者佟振國攝）

    近年來卡西酮類毒品氾濫，且容易化學合成產生新毒，毒品列管速度往往趕不上濫用流行程度。（記者佟振國攝）

  • 草屯療養院藥物鑑驗實驗室主任張勝皇憂心近年來各類毒品推陳出新，並以食品化包裝流通，易使民眾降低戒心而受害。（記者佟振國攝）

    草屯療養院藥物鑑驗實驗室主任張勝皇憂心近年來各類毒品推陳出新，並以食品化包裝流通，易使民眾降低戒心而受害。（記者佟振國攝）

  • 衛福部草屯療養院藥物鑑驗實驗室10年有成，能快速、精準鑑驗近400種毒品成份，成為反毒單位的最佳後盾。（記者佟振國攝）

    衛福部草屯療養院藥物鑑驗實驗室10年有成，能快速、精準鑑驗近400種毒品成份，成為反毒單位的最佳後盾。（記者佟振國攝）

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