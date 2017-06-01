打左方向燈卻右轉 7/1日起要罰

2017-06-01 13:30

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕前方車輛明明打左轉方向燈卻往右轉或往右變換車道，不僅會讓後放駕駛火冒三丈，也較容易發生事故，交通部表示，打錯方向燈確實對於交通秩序與安全有重大影響，因此，今日預告修正多條「道路交通安全規則」，7月1日起變換車道若打錯方向燈，將可依法開罰600元至1800元罰鍰。

現行道安規則91條第1項第6款僅要求駕駛變換車道時，應先顯示方向燈光或手勢，交通部表示，誤打方向燈易使其他駕駛誤判車輛動向，使接下來行駛方式可能因誤判而發生危險；雖然車輛設計上，方向燈號與方向盤轉向相反的話，燈號便會自動跳回，但有時變換車道方向盤轉不夠時就不會跳回，仍有駕駛人打錯燈號。因此預告修正「道路交通安全規則」，將內容改為變換車道時，應先顯示欲變換車道方向之燈光或手勢，否則可依「道路交通管理處罰條例」第48條第1項第1款，開罰600元至1800元罰鍰。

現在大型重型機車除無法上國道外，其餘可行駛路段、停車、違法處罰等項目皆比照汽車，不過以往較有爭議的就是道安規則第95條只說四輪以上汽車需要遵守項目，因此，這次修正特別將大重型機車5字列入規則中。

對於7月1日實施高齡駕駛人駕駛執照管理制度，交通部這次預告修正法條草案中，新增違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則第12條之2，規定年滿75歲汽車駕駛人若駕駛執照逾有效期間仍駕車遭舉發，原本要處1800元至3600元罰鍰。

交通部表示，高齡駕駛人駕駛執照管理制度，規定定期換照是為確認高齡駕駛人仍具合適駕駛能力，並以關懷及照顧高齡長者行車安全為規劃原則，不是以處罰為目的；因此，高齡駕駛因駕照逾期仍開車被舉發，只要於3個月內通過機能檢測完成新駕照換發，或是自願繳回駕駛執照者，可免予處罰。