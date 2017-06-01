醫訊》福氣啦！ 北市聯醫啟動高齡友善門診

台北市長柯文哲今到聯合醫院中興院區視察高齡友善門診服務。（記者沈佩瑤攝）

2017-06-01 13:31

〔記者沈佩瑤／台北報導〕北市聯合醫院全院區啟動專屬80歲以上高齡長者的友善門診服務。台北市長柯文哲今早出席啟動儀式，還充當記者訪問82歲的王阿嬤，對高齡友善門診服務滿不滿意？王阿嬤笑稱，減少了很多等候時間，有夠讚！此外，聯醫預計自七月開始，推動試辦65歲以上失能長者的友善門診。

北市聯合醫院推動高齡友善門診，凡80歲以上的長者，除有專屬的掛號、批價櫃臺，包含看診、檢查等都能享受優先「一條龍」服務，大大減少就診的等待時間。

聯醫透過設定資訊系統，將單號的掛號數字，例如1、3、5、7等一直到19號，保留為高齡者優先號，醫護人員只要看號碼便可確認長者身份、優先看診、檢查等，即便過號，也同樣享有優先服務。

北市聯醫中興院區在5月便率先試辦高齡友善門診，中興院區院長劉志光說明，根據統計發現，依科別不同，高齡長者的比例佔了大約2%到25%，其中，又有17.9%在試辦期間使用高齡友善門診，光是等候看診部分，就減少了將近10分鐘的時間。

市長柯文哲今出席啟動儀式後，被問到有民眾建議，六日應該也要有門診，方便上班族看醫生。柯文哲說，假日還是有急診，至於門診，要看民眾的需求，可以考慮看看。

對於民眾認為，公立醫院領有政府補助，應具備公益性質，柯文哲對此認同表示，私人醫院的確比較沒有公益的負擔，很多公共衛生還是要靠公立醫院處理，例如SARS或出現比較大傷病患的時候，領有政府補助的公立醫院，必須要負擔更重的責任；對於是不是要增加六日門診，柯則未多做回應。

由於新北市曾發生友善門診卻讓老人家排隊罰站的亂象，柯認為，未來20年內台灣醫學的進步，在於把管理的體系引入，高齡友善門診是種風氣，要建立一個友善長者的社會氛圍，並指聯醫進行高齡友善門診的實驗很有趣，發現不管是不是高齡長者的滿意度都提升，因為就算不是高齡長者也認同這制度。

柯說，將來還會推廣到65歲以上的失能者也可以優先，公家醫院擁有比較多的資源，會繼續研究如何提升整體醫療體系的效率。

台北市長柯文哲今早出席啟動儀式，還充當記者訪問82歲的王阿嬤，對高齡友善門診服務滿不滿意？王阿嬤笑稱，減少了很多等候時間，有夠讚！（記者沈佩瑤攝）