萌翻了！ 白鼻心卡排水道 內埔農工學生捲袖搶救

內埔農工今年陸續有白鼻心卡在校內排水溝。（記者邱芷柔翻攝）

2017-06-01 13:29

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東內埔農工野保科學生們捲起袖子，自發性挖掘疏通校內排水道，原來校內排水道成了保育類二級動物「白鼻心」的緊急避難場所，內埔農工今年連續發現3隻白鼻心被卡在校園內的排水道中，從排水溝中探出頭，露出水汪汪的雙眼，楚楚可憐的模樣，引來學生圍觀並直呼「太萌了！」

校方指出，今年4月底校長陳勇利在早自習時間巡視校園，發現行政大樓前排水溝卡住1隻白鼻心，立即通報校內野保科教師、獸醫協助救援，沒想到5月中旬又在同一地點，陸續發現2隻白鼻心卡在排水道。

野保科教師李仕琴說，夜間活動的白鼻心可能因為覓食或被狗追逐，才潛遁在排水道內，為了避免白鼻心卡在排水溝內受傷，學生們決定動手整理排水道，希望白鼻心可以安全利用通道活動。

白鼻心可愛模樣引起校內師生關注，但今年5月底防檢局就在校園旁的三地門鄉，確診出1例鼬獾帶原狂犬病的案例，雖然狂犬病疫情目前侷限在野生鼬獾，偶有白鼻心案例，但校內師生也不敢輕忽。

李仕琴說，帶學生執行救援行動前，都會先觀察、了解動物情形，校方也不斷進行宣導，尤其呼籲同學，如遇到受傷的鼬獾、白鼻心，千萬不要親身接觸，避免感染病毒，今年野保科在科內獸醫師帶領下，陸續救援了眼球遭啄傷的黑冠麻鷺、被親鳥棄養的小斑鳩、遭捕獸夾夾傷的貓等動物，希望透過救援行動增進照養技術，也讓學生對自然環境保育盡一分心力。