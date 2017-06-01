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溪流溺水最多 竹縣3處熱點設宣導站

北埔冷泉每年夏天遊客如織，卻也是新竹縣政府公告易發生溺水的處所之一。（記者廖雪茹攝）

2017-06-01  13:17

〔記者廖雪茹／新竹報導〕夏天是從事水上活動的旺季，但新竹縣政府消防局統計，每年溺水事件以溪流戲水最多，6月起除了機動巡查各水域，也協請水上救生協會等單位，在例假日進駐竹北新月沙灣、橫山內灣雞油樹下、北埔冷泉等3處所設立宣導站，勸離民眾不要在危險水域戲水，並傳達正確的戲水觀念。

消防局災害搶救科表示，統計98年到105年間，民眾因戲水發生溺水事件共計35件、溺水人數41人，其中有17人不幸溺斃，發生處所以溪流26件占最多數，分析主要原因為民眾對於水域環境及自身裝備、技能觀念不足；因此，提醒民眾戲水應選擇合法水域及有合格救生員的場所，以避免溺水事故發生。

今年以來，5月14日關西鎮渡船頭橋下溪流，發生1名國中生跳水而溺斃；同月29日傍晚，竹北市新月沙灘也傳出溺水事件，1人獲救，但1名少年迄今仍未尋獲。

根據縣府交通旅遊處公告，縣內易發生溺水處所共計7處，包括竹北市新月沙灣附近水域、新豐鄉紅樹林附近水域、頭前溪流域（竹東到竹北段）、鳳山溪（關西段至竹北段）、橫山鄉內灣村雞油樹下到內灣吊橋、峨眉鄉峨眉湖（大埔水庫）、北埔鄉北埔冷泉等。

為加強預防夏季期間溺水事件發生，消防局將針對縣內重點溪流、池塘、水庫及易發生溺水區域進行機動巡查，一旦發現民眾在危險水域戲水，將立即勸導、驅離；同時，6月到8月的例假日，也會在新月沙灣、內灣雞油樹下、北埔冷泉3處所設立宣導站。

消防局也提醒，若發現有人溺水，千萬不要冒然自行水下施救，應立即大聲呼救，撥打118、119向海巡或消防單位求援，並尋找救生繩、圈或具有浮力的物品援救。

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  • 橫山內灣雞油樹下是每年夏季熱門的消暑勝地，但也是新竹縣政府公告易發生溺水的處所。記者廖雪茹攝）

    橫山內灣雞油樹下是每年夏季熱門的消暑勝地，但也是新竹縣政府公告易發生溺水的處所。記者廖雪茹攝）

  • 北埔冷泉每年夏天遊客如織，卻也是新竹縣政府公告易發生溺水的處所之一。（記者廖雪茹攝）

    北埔冷泉每年夏天遊客如織，卻也是新竹縣政府公告易發生溺水的處所之一。（記者廖雪茹攝）

  • 新竹縣政府消防局6月起協請水上救生協會等單位，在例假日進駐竹北新月沙灣、橫山內灣雞油樹下、北埔冷泉等3處所設立宣導站，勸離民眾不要在危險水域戲水，並傳達正確的戲水觀念。（新竹縣消防局提供）

    新竹縣政府消防局6月起協請水上救生協會等單位，在例假日進駐竹北新月沙灣、橫山內灣雞油樹下、北埔冷泉等3處所設立宣導站，勸離民眾不要在危險水域戲水，並傳達正確的戲水觀念。（新竹縣消防局提供）

  • 竹北市新月沙灘是新竹縣知名的濱海景點，但也是新竹縣政府公告易發生溺水的處所。（記者廖雪茹攝）

    竹北市新月沙灘是新竹縣知名的濱海景點，但也是新竹縣政府公告易發生溺水的處所。（記者廖雪茹攝）

  • 新竹縣政府消防局6月起協請水上救生協會等單位，在例假日進駐竹北新月沙灣、橫山內灣雞油樹下、北埔冷泉等3處所設立宣導站，勸離民眾不要在危險水域戲水，並傳達正確的戲水觀念。（新竹縣消防局提供）

    新竹縣政府消防局6月起協請水上救生協會等單位，在例假日進駐竹北新月沙灣、橫山內灣雞油樹下、北埔冷泉等3處所設立宣導站，勸離民眾不要在危險水域戲水，並傳達正確的戲水觀念。（新竹縣消防局提供）

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