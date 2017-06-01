北捷血汗清潔工 議員指7年遭剝削2280萬

2017-06-01 13:17

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市議員王威中今上午偕同北捷清潔人員李先生召開記者會，控訴北捷對派遣公司漠視清潔工勞動權益的行徑置若罔聞，不僅放任惡意強扣特休假及加班費，更讓隸屬同一集團的萬成、華德來及伯樂公司輪流承包清潔標案，並強迫定期簽下自願離職書，再重簽勞僱契約，以使年資歸零重新累計，7年來損失高達2280萬。

李先生表示，他7年來在同樣地點做同樣事，換了3個東家，事實上都是同個集團所有，批評勞動局放任這些公司惡意剝削勞工，他為此拜訪勞動局多達3、40次，都說會開罰，也曾當面向勞動局長賴香伶陳情，但最終仍是不了了之。

王威中指出，這些清潔工7年來遭侵吞兩次資遣費、按年累計的特休假，簡易試算至少達2280萬，另外，萬成、華德來及伯樂公司的管理高層及董事名單多有重疊，又連年投標清潔標案，尤其萬成公司過去曾承包台中榮總派遣案，壓榨中榮傳送員、技術員的年資，2016年更引發上百名員工抗議，顯見早有苛刻對待員工的前例。

王威中批評，隨著勞動意識抬頭，北市府宣示降低約聘人力至一成，另一方面卻玩兩面手法，增加派遣及勞務承攬標案，無疑是掩耳盜鈴，他呼籲相關單位立即改進，莫讓北捷名聞遐邇的高品質服務，建立在剝削清潔工的勞動權益之上。

北捷公司站務處副處長林錦河回應，勞務外包期限為兩年一約，由價低者得標，亦會按法督促廠商開罰。勞動局勞動基準科科長黃毓銘則表示，目前《勞基法》無法直接認定3間公司隸屬同一集團，既然清潔工已簽署自願離職書，只能視其為主動另謀他職，而新東家在法律上也無承接清潔工之前年資的立場，當前行政機關只能善盡努力保護勞工的勞動權益，督促中央迅速修訂將《勞動派遣法》完成，勞動條件才可能有明顯改善。