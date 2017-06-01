| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
西南氣流影響 8縣市大雨特報！
 首頁 > 生活

雨季2週4山難 玉管處祭「三層勸阻」

玉山國家公園二週來發生四起山難，玉管處與搜救人員接力將山友揹負下山，為維護雨季登山安全，玉管處啟動「三層勸阻」措施因應。（記者劉濱銓翻攝）

2017-06-01  13:09

〔記者劉濱銓／南投報導〕近期鋒面南下，全台出現明顯降雨，尤其山區強降雨更造成山區路況不佳，玉山國家公園2週來也發生4起山難，多跟大雨有關，為防雨季豪大雨影響登山安全，玉管處將在山友入山前、入山後，以及登頂前，針對天候、步道路況加強山友勸導，盼「三層勸阻」讓山友提高警覺，避免冒險登山，以維自身安全。

上月17日77歲馬來西亞籍山友，因大雨失溫，登頂玉山後體力透支，經搶救仍不幸身亡；上月22日在玉山圓峰營地，31歲男領隊也因山區天氣不穩，登山路線過長造成體力透支，最後被搜救人員揹下山送醫，上月30日還接連發山友腹痛無法下山，以及1名女大生因天雨路滑摔跤受傷，最後分別由直升機與人員運送就醫，短短2週發生多起山難，多與山區大雨有關。

玉管處表示，近來高山地區容易下大雨，氣溫也跟著降低，山友若無防雨、禦寒裝備，登山容易發生危險，由於接下來梅雨鋒面將滯留台灣，為防大雨增加登山風險，近日已啟動「三層勸阻」措施，第一層在山友入山前提前通知山區情況，第二層在排雲管理站增加山友裝備查核，第三層則是排雲山莊在惡劣天候下將強烈勸阻山友，提醒切勿冒險上山，盼藉多重查核維護登山安全。

廣告
  • 玉山國家公園二週來發生四起山難，搜救人員接力將山友揹負下山，為維護雨季登山安全，玉管處啟動「三層勸阻」措施因應。（記者劉濱銓翻攝）

    玉山國家公園二週來發生四起山難，搜救人員接力將山友揹負下山，為維護雨季登山安全，玉管處啟動「三層勸阻」措施因應。（記者劉濱銓翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 山難 玉管處 雨季
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧檸檬雞腿排
電鍋菜✧芋頭肉丸
廣東炒麵有何特色？
買玉米要看玉米鬚？
轉寄

標題：雨季2週4山難 玉管處祭「三層勸阻」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月1日‧星期四‧丁酉年五月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.