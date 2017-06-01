沒人愛？這自行車道通車之後淪成「蚊子車道」

彰化和美東谷路國道車行箱涵上個月完成拓寬通車，設有自行車專用道，但是騎單車的人，還是寧可騎一般車道。（記者劉曉欣攝）

2017-06-01 13:03

〔記者劉曉欣／彰化報導〕自行車道就是沒人愛？全彰化縣國道車行箱涵交通量最大的─和美東谷路國道車行箱涵，在完成拓寬工程後，從上個月17日通車，雖然有保留自行車道與人行步道，卻是乏人問津，自行車還是習慣跟汽機車行駛一般道路，讓自行車道又淪為「養蚊子」！

「這樣對紓解交通有改善嗎？」有民眾每天都要穿越東谷路國道車行箱涵，往來彰化市、和美地區，看到拓寬完成時很開心，但是看到拓寬後，還要保留自行車道，汽、機車照樣擠在同一車道，由於自行車道為了避免機車闖入，特別用防撞桿來設限，僅容單車、行人通過，偏偏騎自行車的人就是不愛自行車道，使得自行車道空空蕩蕩。

和美鎮代表林明生表示，東谷路自行車道本來就很少人在騎，因為自行車道與一般道路之間的綠帶，往往雜草叢生，連行人要散步都不好走，何況自行車，所以，前提是先改善東谷路雜草情況。

和美鎮長阮厚爵強調，針對東谷路雜草叢生，鎮公所已經發包，只是碰到下雨天關係才會還沒修剪。

阮厚爵也指出，東谷路的國道車行箱涵設有自行車道，同時在自行車道入口還用防撞桿來設限，就是不要讓機車闖入，同時希望自行車能夠減速通過，以確保安全。

串連彰化、和美地區重要的和美東谷路國道車行箱涵，由於銜接彰化市金馬路與和美彰新路，被民眾視為通往國道1號、國道3號的交通便道；由於東谷路原本是台糖廢鐵道，經過爭取後台糖才同意無償提供土地，但附帶條件就是作為運動休閒之用，所以設有自行車道，連帶穿越國道車行箱涵部分，在拓寬完成後也設有自行車道。