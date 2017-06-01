台北綠竹筍季來了！木柵綠竹筍饗宴開放報名

台北綠竹筍產季為每年5月至10月。（圖由台北市產業發展局提供）

2017-06-01 13:02

〔記者黃建豪／台北報導〕台北綠竹筍季6月正式登場，期間一年一度的綠竹筍評比與綠竹筍千人風味餐可謂木柵地方年度盛事，台北副市長林欽榮今天上午帶頭家前往文山區老泉里品嘗綠竹筍好滋味，木柵綠竹筍饗宴自即日起開放訂購。

台北市木柵、景美、士林、北投、南港區，具備沙質壤土及雨量充沛條件，產出的綠竹筍纖維質較細、口感鮮甜，有如水梨般清脆多汁，在每年5月至10月是台北綠竹筍盛產季節。北市綠竹筍每年平均產量可達70至80萬公斤，平均甜度達7度以上（竹筍平均甜度5.3度），整體產量相較其他縣市較屬精緻。

林欽榮表示，綠竹筍產區分布在木柵、景美、士林、北投、南港區，今年5個區的農會、筍農、市農會、市府合力規劃下，共帶來3大好康，除了木柵綠竹筍饗宴外； 6月15日至7月15日在花博公園農民市集現場也可買到優質綠竹筍；更加碼推出「一日筍農生態體驗」，讓民眾體驗田間挖筍的樂趣。

木柵綠竹筍饗宴預計於6月9日舉辦，當天有百家筍農競技盛況、農特產品展售及藝文團體表演，若民眾想參加可致電木柵區農會報名（02-2939-8021轉124）。

有關台北綠竹筍農民市集活動及「一日筍農生態體驗」，歡迎上北市產業局官網或「台北饗樂趣」臉書粉絲專頁查詢。