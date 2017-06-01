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蘇花斷4天 網友激烈論戰

2017-06-01  13:13

〔記者王錦義／花蓮報導〕蘇花公路中斷4天，花蓮縣長傅崐萁連二天重砲抨擊蔡政府漠視花蓮人，網路上許多花蓮人也被挑起仇恨值，上千筆留言跟著痛罵民進黨，甚至有藍營網友反串諷刺「誰叫你們花蓮人死不投民進黨...花蓮人最好去死一死」，誇張的還有深藍支持者簡姓男子見立委蕭美琴爭取航運疏運，直接留言問「還沒沉嗎？」不理性的仇恨言論充斥花蓮各網路社群，引發激烈論戰。

民進黨花蓮縣黨部主委江淑君呼籲花蓮人冷靜，也希望支持者不要被這些言論激怒，她說，蘇花公路的問題是過去40幾年長期累積下來，並非一時一刻就可處理完畢，一條安全的路是基本的，不分藍綠執政，也希望縣長能做好意見領袖的社會責任，不是利用天災搭政治鬥爭的舞台，煽動仇恨對立無法解決問題，過去沒做的，現在就來做好。

蘇花公路因邊坡坍方在端午連假嚴重影響收假人車通行，花蓮縣立委蕭美琴與交通部緊急協調下，首度啟動航運備援機制，除備援契約的合富快輪，也徵調華岡集團所屬的麗娜輪投入疏運，2天6個航次一共紓解1700多名旅客、560多輛大小車，但在疏運的當下，花蓮市簡姓男子直接在臉書社團公開留言大笑：「如果船沉了，我看這政府也沒救了」、「還沒沉嗎？沒空看新聞欸」。

男子離譜言行遭來網友制止，但他反而跟網友筆戰起來，「我有我喜歡的論點，不行嗎？」網友肉搜他的臉書，發現是一間裝潢公司的負責人，臉書上多是分享一些文章怒罵綠色執政，有網友評說「真是沒口德的人」。

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  • 網路上有不理網民詛咒沉船，被批沒口德。（翻攝臉書）

    網路上有不理網民詛咒沉船，被批沒口德。（翻攝臉書）

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