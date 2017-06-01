持有CAM870空氣槍被法辦 大學生否認改槍

江姓父子向台北市議員厲耿桂芳陳情，指買合法玩具槍一夕變非法。（記者郭安家攝）

2017-06-01 13:03

〔記者郭安家／台北報導〕台中市警局日前查獲生存遊戲玩家使用的APS CAM870空氣散彈槍，具有殺傷力。台北市議員厲耿桂芳今上午也開記者會，也指北市有2名玩家今年3月被警方以「槍砲彈藥刀械管制條例」移送士林地檢署，玩家江姓大學生否認改槍，指空氣散彈槍是向原廠進口。但台北市警局說，鑑識結果發現槍枝有殺傷力可擊發子彈。

江同學表示，APS CAM870受生存遊戲玩家喜愛，雜誌屢次介紹，其設計仿造彈殼拋殼機構，內裝6公厘、0.2公克的BB蛋，並透過二氧化碳擊發；該槍枝原價9000至1萬元，透過人向進口商警星國際企業有限公司購買，並於三重湯城二手市集以8000元購入，新槍枝沒有拆封，還有海關進口報單。

江父表示，玩家於臉書上分享資訊卻被警方掌握清清楚楚，警方日前晚間持搜索票到他家，令他震撼海關進口東西是違法，不明白小朋友在合法商店買槍枝一夕之間變非法。由於孩子在新竹念書，他代表至警局做筆錄，還看到兒子友人則人贓俱獲、被拘留1天。

江父說，隔天兒子做筆錄，警方提示「不要亂講話，都有你的資料」，還恐嚇「最好提出誰擁有這把槍，趕快處理」；兒子的朋友交槍後卻被起訴，之後管區還來他家詢問，「好像我們家放一個重大刑犯」，買合法東西卻成歹徒。他擔心，若有前科，以後要去國外唸書工作，恐申請不到良民證，20歲出頭小孩子一輩子就毀了。

厲耿桂芳則指出，該進口玩具槍皆附有合格檢驗單，證明擊發初速動能遠低於警政單位規定的20焦耳。此外，2015年11月5日警政署也召開「研商CAM870型空氣散彈槍長槍管制會議」，會議決議顯示，原廠CAM870型空氣散彈長槍非屬「槍砲彈藥刀械管制條例」第8條規定的可發射金屬或子彈具有殺傷力之槍砲。

但對此，警方說，該槍管貫通，刑事警察局日前以裝填鋼珠的散彈鑑驗，結果發現有殺傷力、可擊發子彈，呼籲持有這把槍的玩家儘速主動報繳，以免誤觸法網。北市市刑大偵查組長左慧中說，如果是原本槍枝進來，經過檢驗沒問題，但同學買的地點是二手商城，「中間誰動過？其實我們也不知道，你知道或不知道」，但買的就不是一個原廠東西。