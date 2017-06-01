為弱勢童辦夏日營 家扶中心募捐二手相機

2017-06-01 12:52

〔記者蘇金鳳／台中報導〕暑假將來臨，南台中家扶中心將帶著弱勢家庭的小朋友到戶外觀察自然生態，將透過數位相機來觀察攝影，但多數的家庭都沒有數位相機，南台中家扶中心今天開始公開招募二手相機，邀請民眾將家中不用但可使用的二手相機捐給家扶。

很多弱勢家庭的小朋友無法參加安親班所辦理的暑期營，只能透過愛心社團所舉辦的免費夏日營來協助寫暑假作業或者參與戶外活動。

南台中家扶中心將於7月5日到7月7日舉辦暑期夏令營，將帶領80名經濟弱勢家庭孩童到南投暨南大學。

此次營隊最大特色就是「生態攝影」活動，家扶中心為了協助孩子們進一步觀察大自然生態運作，連結暨南國際大學通識教育中心、南投特有生物保育中心等機構，運用專業師資介紹生態及利用手工DIY的方式，讓成員觀察大自然的生態運作，透過攝影活動，培養孩童觀察力及對大自然的關懷。

但是，參與生態攝影活動最需要工具就是照相機，但是受扶助孩子很多人都沒有數位相機。

為了讓近百名孩童更有機會能實際操作相機以及練習攝影，增加孩童深入的生態學習課程，南台中家扶中心欲向社會各界募集20台二手數位相機，希望民眾踴躍協助家扶培養小小的生態學家、攝影家。

南台中家扶中心表示，若經費許可，將在活動結束後，為孩子們辦理攝影展或印製作品。

請愛心民眾一同協助，整理出家中久不用但功能尚好的二手數位相機，幫助孩童運用這些相機，讓這些手中的「眼」，成為孩子認識世界的「窗」，增進對生態觀察的眼界。

請民眾於6月17日前將二手數位相機與記憶卡捐助南台中家扶中心，地址台中市西屯區甘肅路一段67號，請註明夏令營相機捐贈。