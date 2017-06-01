雨季來 彰市汙水下水道趕工中…

彰化市長邱建富（右4）今天視察市區汙水道工程施工現場進度。（記者湯世名攝）

2017-06-01 12:50

〔記者湯世名／彰化報導〕預計斥資逾百億元的彰化市汙水下水道工程，正如火如荼進行中，鑑於已進入雨季，市長邱建富等人今天實地前往建和街工區視察，一方面了解施工中的第1期管網系統（下水道管線網路系統）工程進度，並責成施工單位注意工安之外，也應儘量減少工程對市民通行造成的不便。

有關彰化縣政府辦理的彰化市汙水下水道工程，除了興建1座水資源回收中心外，管網系統計分成4期建設，目前市內隨處可見正在施作的汙水下水道工程，正是第1期建設的範圍，以鐵路西側為主，施工目的在建構起系統的主、次幹管。

邱建富表示，向陽里與崙平里最靠近水資源回收中心，也是該工程最先施作的地方，大多已完成工作井挖掘及進行地下管線推進作業；林森路及彰草路以北的地方，也逐步進行工作井施工位置管線探勘試挖。

他說，第1期工程施工道路涵蓋省道、縣道及市區道路，其中又以市公所管轄的市區道路為主要區域，對於隨之而來造成的交通不便，他呼籲市民多多包涵。

另外，適逢雨季，為了市民行車的安全，邱建富也要求施工單位能對施工圓形鐵蓋多增加防滑措施，尤其是路口轉角或轉彎處，避免機車族滑倒。